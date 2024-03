Ossufo Momade anuncia Congresso da RENAMO a 15 e 16 de maio

Ossufo Momade, líder do maior partido da oposição moçambicana, anunciou hoje que o Congresso da RENAMO terá lugar nos dias 15 e 16 de maio. Aguarda-se agora a aprovação da data no Conselho Nacional marcado para abril.

"O presidente Ossufo Momade comunicou, através do seu mandatário, que a realização do congresso será nos dias 15 a 16 de maio, a ser confirmado pelo Conselho Nacional", anunciou esta sexta-feira (22.03) a RENAMO na sua página no Facebook .

O anúncio surge no dia em que o Tribunal Judicial da Cidade de Maputo julga a providência cautelar sobre a marcação da data do congresso da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO).

Quem interpôs o processo foi Venâncio Mondlane. Em 23 de fevereiro, o deputado avancou com duas providências cautelares contra Ossufo Momade: uma a exigir a marcação do congresso do maior partido da oposição e outra a anulação de exonerações que alega terem sido feitas já fora do seu mandato, terminado em 17 de janeiro.

Venâncio Mondlane, deputado da RENAMO Foto: R. da Silva/DW

Conselho Nacional em abril

A reunião do Conselho Nacional da RENAMO está prevista para a segunda quinzena de abril. O porta-voz da bancada da RENAMO, Arnaldo Chalaua, disse esta terça-feira (19.03) que a reunião será determinante, pois o Conselho Nacional é o órgão encarregado de tomar uma decisão sobre a realização do congresso do partido.

"Quero garantir a todos que o Conselho Nacional vai-se reunir o mais rapidamente possível para tratarmos a nossas questões internas", declarou Chalaua.

"O calendário eleitoral está a correr e nós não nos vamos distrair com essas pequenas brincadeiras. A pressa não é amiga da perfeição", frisou o porta-voz.

A bancada parlamentar da RENAMO expressou também esta semana a sua desaprovação em relação às ações interpostas no tribunal por Venâncio Mondlane, classificando-as como destituídas de fundamento.