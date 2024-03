RENAMO convoca Conselho Nacional e deixa recado a Mondlane

O porta-voz da bancada da RENAMO, Arnaldo Chalaua, afirma que a reunião será determinante, pois o Conselho Nacional é o órgão encarregado de tomar uma decisão crucial: a realização ou não do congresso do partido.

"Quero garantir a todos que o Conselho Nacional vai-se reunir o mais rapidamente possível para tratarmos a nossas questões internas", declarou Arnaldo Chalaua, porta-voz da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), esta terça-feira.

A reunião do Conselho Nacional está prevista para a segunda quinzena de abril.

Chalaua acrescentou, em conferência de imprensa, em Maputo, que a falta de fundos tem sido um obstáculo significativo para a marcação do congresso do maior partido da oposição, tendo destacado que o evento requer uma logística complexa.

"O calendário eleitoral está a correr e nós não nos vamos distrair com essas pequenas brincadeiras. Tudo está a ser preparado e, na devida altura, vamos ter a informação. A pressa não é amiga da perfeição", explicou.

Arnaldo Chalawa, porta-voz da RENAMO Foto: Silaide Mutemba/DW

Este anúncio ocorre numa altura em que se acentua a crise no seio da RENAMO, depois do deputado Venâncio Mondlane ter submetido ao Tribunal Judicial da Cidade de Maputo duas providências cautelares contra o presidente do partido, Ossufo Momade.

"Recado" para Venâncio Mondlane

A bancada parlamentar da RENAMO expressou a sua desaprovação em relação às ações interpostas no tribunal por Venâncio Mondlane, classificando-as como destituídas de fundamentos.

Venâncio Mondlane é "alvo" de críticas do porta-voz da RENAMO Foto: Alfredo Zuniga/AFP

O porta-voz Arnaldo Chalaua afirmou que as ações de Mondlane não têm justificação e que ele tem "interesses inconfessáveis", além de utilizar a sua capacidade discursiva para denegrir publicamente a imagem do partido. Chalaua alegou que Venâncio Mondlane tem violado os estatutos do partido ao realizar atividades partidárias sem o consentimento do presidente da RENAMO, Ossufo Momade.

"A indisciplina demonstrada pelo nosso colega tem de terminar. Convidamo-lo a redefinir-se. A sociedade moçambicana tem de perceber que não há casa sem regras", apontou.

Questionado sobre a possibilidade de expulsão de Venâncio Mondlane, Arnaldo Chalaua respondeu que "a RENAMO nunca vai pensar em expulsar, até porque tudo o que ele [Mondlane] faz é vitimização".