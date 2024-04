O legado da Revolução dos Cravos em África

A 25 de abril de 1974, a Revolução dos Cravos marcou um ponto de viragem para Portugal e para as suas colónias em África. Cinquenta anos depois, os laços são mais fortes do que nunca - com algumas excepções.

Liderada pelo Movimento das Forças Armadas, de esquerda, e apoiada pela grande maioria da população, a Revolução dos Cravos não só derrubou a ditadura de quase 50 anos de António de Oliveira Salazar e Marcelo Caetano, como também abriu caminho para o fim das guerras coloniais em África.

Em poucos anos, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe celebrariam a sua independência.

Na quinta-feira, o 50º aniversário da Revolução dos Cravos será oficialmente celebrado na capital portuguesa, Lisboa, com a presença de vários chefes de Estado e de Governo, incluindo dos cinco países lusófonos de África.

A Revolução dos Cravos e a independência de Angola

"Em Angola, a Revolução dos Cravos evoca sentimentos positivos", afirmou Nkikinamo Tussamba, analista político nascido na província do Zaire, no norte do país, 13 anos após a revolução.

"A Revolução Portuguesa influenciou significativamente o processo de independência do nosso próprio país", disse Tussamba. "Graças à Revolução dos Cravos, a independência do nosso país pôde ser proclamada um ano e meio mais tarde - a 11 de novembro de 1975."

Com a mudança de regime, as negociações directas entre o governo português e os movimentos independentistas em Angola começaram a sério e, em janeiro de 1975, Portugal assinou acordos de independência com as três organizações de libertação de Angola - MPLA, UNITA e FNLA - na cidade de Alvor, no Algarve, no sul de Portugal.

Autoridades portuguesas assinam Acordo de Alvor com representantes dos movimentos de libertação angolanos Foto: casacomum.org/Arquivo Mário Soares

'Um marco importante' em Moçambique

O 25 de abril foi um marco importante em Moçambique", afirmou à DW o jornalista Fernando Lima.

"É indiscutível que a Revolução dos Cravos foi decisiva para que, poucos meses depois, em setembro de 1974, assinássemos um acordo de independência com Portugal e para que o nosso país se tornasse independente um ano mais tarde", afirmou.

Filho de colonos portugueses, Lima escolheu a nacionalidade moçambicana após a independência, optando por "permanecer um africano em África".

Fernando Cardoso, professor de relações internacionais e geopolítica na Universidade Autónoma de Lisboa, teve a experiência oposta: Também cresceu em Moçambique durante o período colonial, mas mudou-se para Lisboa com os pais pouco depois da independência.

Em adulto, manteve a sua ligação ao continente africano, viajando para Moçambique, Angola e Cabo Verde como professor e à frente de vários projectos de investigação.

"A Revolução dos Cravos acelerou, sem dúvida, o processo de descolonização", disse Cardoso à DW.

"A independência das colónias portuguesas teria ocorrido mais cedo ou mais tarde, mesmo sem a Revolução dos Cravos em Portugal", disse Cardoso. Acrescentou ainda que as Nações Unidas e vários países exerceram uma enorme pressão diplomática sobre Portugal, enquanto "primeira e última potência colonial em África".

Também se registou um aumento da pressão militar sobre Portugal para que concedesse a independência a Moçambique: O MPLA, a UNITA e a FNLA de Angola estavam a receber cada vez mais armas e treino militar da União Soviética e de outros países do bloco de Leste, bem como da China.

Isto ajudou os combatentes do movimento de libertação moçambicano FRELIMO a avançar do norte para o centro do país.

Em Junho de 1974, o Ministro dos Negócios Estrangeiros português, Mário Soares, conheceu Samora Machel, que se tornou presidente de Moçambique um ano depois Foto: casacomum.org/Arquivo Mário Soares

Cabo Verde e São Tomé e Príncipe

Se a Revolução dos Cravos não tivesse ocorrido em Portugal, São Tomé e Príncipe, bem como as ilhas de Cabo Verde, poderiam ter permanecido nas mãos dos colonizadores europeus durante mais tempo.

Ainda hoje, grupos de ilhas como os Açores continuam nas mãos de Portugal, apesar dos movimentos de libertação que aí se estabeleceram na década de 1970.

O mesmo não se passa em Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe. No entanto, disse Cardoso, "havia vozes fortes a exigir uma autonomia abrangente ou mesmo a independência total das ilhas", em ambos os arquipélagos.

Em Cabo Verde, em particular, a luta pela liberdade era vista como uma extensão do movimento de independência da Guiné-Bissau.

A Guiné-Bissau dá o exemplo às outras colónias

Na altura da Revolução dos Cravos, o processo de conquista da independência estava mais avançado na Guiné-Bissau. Militarmente, o exército português tinha perdido há muito o controlo de grande parte da colónia da África Ocidental.

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), sob a liderança de Amílcar Cabral, tinha declarado unilateralmente a independência de Portugal a 25 de setembro de 1973 - exatamente sete meses antes da Revolução dos Cravos.

Na altura em que a ditadura portuguesa - e, consequentemente, o regime colonial - caiu, 34 Estados membros da ONU já tinham reconhecido a Guiné-Bissau como um Estado independente.

Carmelita Pires, ex-ministra da Justiça da Guiné-Bissau, disse à DW que o movimento de independência na Guiné-Bissau ajudou Portugal a libertar-se dos grilhões da ditadura. "Através da nossa bem sucedida guerra de libertação na Guiné-Bissau", disse Pires, "apoiámos indiretamente as reivindicações da população portuguesa pelo fim do colonialismo e da guerra e pela liberdade".

"Nós, guineenses, não queremos ser imodestos", disse Pires, "mas atrevo-me a dizer que demos uma contribuição não negligenciável para o sucesso da Revolução dos Cravos".

Guiné-Bissau, 1972: A organização de libertação PAIGC, sob a liderança de Amílcar Cabral (em primeiro plano), assume gradualmente o controlo de grande parte do país Foto: casacomum.org/Documentos Amílcar Cabral

As relações na lusosfera "nunca foram tão boas como agora

Nos primeiros anos após a independência, as relações entre os novos Estados independentes de África e Portugal foram difíceis.

Os cinco novos países seguiram caminhos ideologicamente divergentes da sua antiga potência colonial: Enquanto Portugal se voltou para a Europa Ocidental, as nações africanas estabeleceram sistemas de partido único baseados no marxismo com a ajuda da União Soviética.

Nos primeiros tempos, os novos governos africanos acusaram repetidamente Portugal de albergar representantes de organizações rebeldes, especialmente a RENAMO de Moçambique e a UNITA de Angola, que lutariam contra os regimes alinhados com a União Soviética nos seus países.

Mas a discórdia entre Portugal e as antigas colónias não durou muito tempo, disse Pires: "Depois de um certo período de transição, nós, guineenses, voltámos a abordar Portugal. Para nós, foi sempre claro que a nossa luta de libertação era dirigida contra o sistema colonial português e não contra o povo português."

Laços familiares e culturais na África lusófona

Pires é descendente de um colono português na Guiné-Bissau que casou com uma mulher da etnia Fulani. Para ela, estes laços familiares e culturais continuam a ligar o povo da Guiné-Bissau a Portugal.

"Muitos guineenses ainda hoje têm nomes portugueses", disse Pires. "Isso distingue-nos dos povos de outros sistemas coloniais, como os anglófonos ou os francófonos."

Carmelita Pires, antiga Ministra da Justiça da Guiné-Bissau, afirma que os laços do seu país com Portugal continuam fortes Foto: DW/F. Tchumá

O escritor moçambicano Adelino Timoteo, cujo último romance se passa durante a Revolução dos Cravos, disse à DW que "em Moçambique, sempre houve contactos estreitos entre as culturas africana, europeia e até árabe".

"Mais tarde, os indianos e os chineses das antigas colónias portuguesas na Ásia também se juntaram", disse Timoteo. "Todos eles foram integrados connosco. Continuamos a ser influenciados por este legado da era colonial portuguesa e, por isso, somos hoje mais capazes, apesar de todas as feridas do passado, de manter boas relações com Portugal e os portugueses."

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

Não era claro, desde o início, que a relação cultural entre Portugal e as suas antigas colónias fosse sempre pintada com cores tão positivas.

Andre Thomashausen, professor de Direito Internacional e Direito Constitucional na Universidade da África do Sul, disse à DW que, após a Revolução dos Cravos, "as pessoas em Portugal fizeram perguntas ansiosas: O que será das relações de Portugal com África?"

"Eu estava em Portugal nessa altura e defendi a firme convicção de que o país devia desempenhar um papel importante e especial em África e que Portugal tinha potencial para servir de porta de entrada de África para a Europa", disse Thomashausen.

Portugal estabeleceu laços estreitos com todos os países lusófonos com base na história, cultura e língua comuns. "Todas as antigas colónias adoptaram o português como língua oficial e, para muitos jovens e homens de negócios das antigas colónias, Portugal é hoje a mais importante porta de entrada para a Europa", afirmou Thomashausen.

De facto, disse Thomashausen, a lusofonia faz parte da "raison d'etat" de Portugal.

Em 1996, foi fundada a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A CPLP engloba os nove países onde o português é a língua oficial - de Timor-Leste, na Ásia, ao Brasil, na América do Sul.

"A CPLP é atualmente mais importante e funciona melhor do que a Francofonia dos franceses", afirmou Thomashausen. "A diplomacia portuguesa tem conseguido excelentes resultados."

A CPLP foi fundada em Lisboa em 1996 com nove estados membros principais Foto: Ricardo Stuckert/PR

'Históricas e emocionais'

Cardoso afirmou que as relações diplomáticas, culturais e económicas de Portugal com as suas antigas colónias se desenvolveram relativamente bem. "Mais importante do que o intercâmbio comercial para os portugueses é, no entanto, a dimensão histórica e afectiva", afirmou Cardoso.

"Em Portugal, acredita-se que é indispensável uma parceria cultural e política privilegiada com os países de língua portuguesa", afirmou. "Essa foi também a principal motivação para a fundação da CPLP em 1996", acrescentou. Portugal também fez muito para processar os aspectos negativos da sua história comum com as suas antigas colónias.

A guerra na Ucrânia, por exemplo, mostrou que existem posições divergentes.

"As linhas divisórias na questão da Ucrânia atravessam os países lusófonos", diz Cardoso. "Alguns países africanos abstiveram-se de votar nas resoluções da ONU que condenam a agressão russa, ao contrário de Portugal."

Ainda assim, a impressão geral, meio século depois, é de sucesso. "As pessoas actuam em conjunto, gravam álbuns em conjunto, organizam festas e concertos conjuntos ou eventos desportivos, ou publicam livros sobre temas transnacionais em conjunto.

"Há cinquenta anos, na agitação da Revolução dos Cravos, não me atreveria a sonhar que os encontros - tanto em termos qualitativos como quantitativos - se desenvolveriam tão bem."