Soluções inteligentes para combater mudanças climáticas nas cidades africanas

África é o continente que mais sente as consequências das alterações climáticas, embora contribua apenas com uma pequena parte das emissões globais de gases com efeito estufa no mundo. Cidades africanas, porém, contribuem cada vez mais para esse aumento. Uma engenheira sul-africana quer mudar isso.