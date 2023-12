DW África: Porque estamos um pouco diferentes?

Uma nova imagem com um design moderno e otimizado e uma experiência melhorada para os utilizadores - é nisto que a nossa equipa de design tem estado a trabalhar há meses. E é sobre estas atualizações que gostaria de falar.

A inclusão e a acessibilidade estão no centro do desenvolvimento do nosso novo design. No futuro, uma parte significativa do nosso conteúdo será acessível a todos.

A performance do nosso website e da nossa app foi otimizada para uma experiência melhorada.

Graças a uma maior clareza, encontrará as informações de que precisa de uma forma ainda mais rápida. Alterámos o nosso tipo de letra para facilitar a leitura. Também os menus foram alterados de forma a garantirem uma imagem mais limpa e reforçar o nosso reconhecimento como fonte de informação credível.

A nossa paleta de cores e os infográficos também estão agora mais dinâmicos. Incluímos cores mais vibrantes e gráficos de forma a facilitar a compreensão de informações mais complexas.

Queremos que o nosso conteúdo seja mais rápido e identificável. E que, no futuro, goste ainda mais de utilizar o nosso website e a nossa aplicação.

O novo visual do nosso site (dw.com) é apenas o início. Nos próximos meses, apresentaremos mais alterações em todas as plataformas em que é possível encontrar artigos da DW.

Diga-nos qual a sua opinião sobre o design melhorado da DW e se gostou da experiência. Ficamos a aguardar o seu feedback.