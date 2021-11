Entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas, na qual perguntas são feitas pelo entrevistador de modo a obter informação necessária por parte do entrevistado.

Os repórteres entrevistam as suas fontes para obter destas declarações que validem as informações apuradas ou que relatem situações vividas. Antes da entrevista, o repórter costuma e deve reunir o máximo de informações disponíveis sobre o assunto a ser abordado e sobre a pessoa que será entrevistada. O entrevistador deve conquistar a confiança do entrevistado, mas não tentar dominá-lo, nem ser por ele dominado. Caso contrário, acabará por induzir respostas e perder a objetividade da entrevista.