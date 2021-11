Otelo Saraiva de Carvalho é um ex-militar português, considerado um dos estrategas do 25 de Abril, a Revolução dos Cravos, acontecimento histórico que depôs o regime ditatorial do Estado Novo em Portugal.

Militar e líder político português, Otelo Nuno Romão Saraiva de Carvalho nasceu em 1936, em Lourenço Marques, atual Maputo (Moçambique). Foi membro do chamado Movimento dos Capitães (Movimento das Forças Armadas - MFA) e é considerado o cérebro do plano que derrubou o regime de Marcello Caetano, a 25 de abril de 1974. Nos meses seguintes, passou de capitão a general graduado e foi nomeado comandante da Região Militar de Lisboa. Foi candidato à Presidência da República em 1976 e 1980, tendo, da primeira destas duas tentativas, somado uma percentagem significativa de votos. Foi líder do partido Frente de Unidade Popular e investigado por ligação à organização terrorista Forças Populares 25 de abril (FP-25). Foi preso em 1985 e depois de apresentar recurso acabou libertado cinco anos depois. Mais tarde, em 1996, a Assembleia da República aprovou a amnistia de todos os elementos presos das Forças Populares 25.