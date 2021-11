Pedro Martins, o prisioneiro mais jovem do Tarrafal

Ingressou nas fileiras clandestinas do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) com 16 anos. Aos 19 anos torna-se no mais jovem preso político do campo de concentração do Tarrafal, de onde só sairia depois do 25 de Abril de 1974. É autor do livro "Testemunho de um Combatente" e presidente da Associação Cabo-Verdiana dos Ex-Presos Políticos no Tarrafal de Santiago.