O futuro da UEFA Liga Europa

As finais da Liga Europa 2019/20 terão lugar na Alemanha. O Comité Executivo da UEFA confirmou, durante uma videoconferência na passada quarta-feira (19.06), que o campeão da Liga Europa deste ano será coroado na Renânia do Norte-Vestefália.

A temporada da UEFA "Europa League" foi suspensa em março, devido à pandemia Covid-19, numa altura em que já tinha sido realizada a primeira mão em seis dos oito embates dos oitavos de final. O Comité Executivo da UEFA já indicou o modo como vai recomeçar a presente edição da competição, com datas dos jogos e estádios.

Os quartos de final, meias-finais e final da UEFA Europa League de 2019/20 serão disputadas a partir do dia 5 de agosto, numa competição que terá lugar em quatro cidades da Alemanha: Colónia, Duisburgo, Düsseldorf e Gelsenkirchen. Todas as eliminatórias serão jogadas a uma só mão.

Ainda é desconhecido se os encontros da segunda mão dos oitavos de final serão realizados no estádio da equipa da casa ou na Alemanha. As eliminatórias em que a primeira mão foi adiada, Inter vs. Getafe e Sevilha vs.Roma, serão disputados a uma só mão num local ainda por confirmar.

O Chelsea é o atual detentor do troféu

Fase final 2020

A época 2019/20 da UEFA "Europa League" está interrompida desde o dia 12 de março, devido à pandemia da Covid-19. Os oitavos de final estão assim:

Sevilha vs. Roma

Inter Milão vs. Getafe

Manchester United vs. LASK (5-0)

Basileia vs. Eintracht Frankfurt (3-0)

Copenhaga vs. İstanbul Başakşehir (0-1)

Shakhtar Donetsk vs. Wolfsburgo (2-1)

Bayer Leverkusen vs. Rangers (3-1)

Wolves vs. Olympiacos (1-1)

À parte do Roma vs. Sevilha e Getafe vs. Inter (que serão agora disputados apenas a uma mão), já se cumpriu a primeira mão nos restantes embate. O lote de 16 participantes inclui equipas de 11 países: três da Alemanha, dois de Inglaterra, Itália e Espanha, e uma de Áustria, Dinamarca, Grécia, Escócia, Suíça, Turquia e Ucrânia.

Fritz Keller, presidente da DFB

"Voto de confiança da UEFA"

"Estamos orgulhosos por a UEFA ter escolhido a Alemanha e a Renânia do Norte-Vestefália para receberem a fase final da Liga Europa e por nos confiarem esta tarefa", afirmou o presidente da DFB, Fritz Keller. O dirigente máximo do futebol alemão acredita que esta decisão da UEFA mostra que o "futebol europeu tem uma elevada consideração pelo futebol alemão".

"Temos a infra-estrutura e a experiência necessárias para organizar e realizar um torneio como este". Além disso, os nossos protocolos médicos e organizativos, juntamente com a aplicação firme desta por parte dos nossos clubes, reforçaram a confiança na DFB como entidade organizadora".

Final 2020 em Colónia

Rhein-Energie-Stadion, estádio do Colónia

Düsseldorf (Merkur Spiel-Arena), Duisburgo (Schauinsland-Reisen-Arena) e Gelsenkirchen (Veltins-Arena) foram eleitos para acolher a fase final da Liga Europa na Alemanha. O Rhein-Energie-Stadion, em Colónia, vai acolher a final no dia 21 de agosto de 2020.

Localizado na zona de Müngersdorf, o estádio foi construido no local onde estava o antigo Müngersdorfer Stadion. A casa do FC Köln foi reconstruída entre 2002 e 2004, a tempo de receber jogos do Campeonato do Mundo da FIFA de 2006.

Liga Europa 2020/21

Quando é a fase de grupos? Como vai ser a qualificação? Onde será a final em 2021?

Com a época de 2019/20 definida, já sabemos como vai ser realizada a próxima temporada. Isto é tudo o que sabemos até agora.

Quais são as alterações?

Como a época de 2019/20 termina a 21 de agosto, a principal alteração no calendário de 2020/21 é que tudo será ligeiramente adiado. A qualificação, prevista para começar a 25 de junho, irá ter início a 20 de agosto. O sorteio da fase de grupos ocorre em Atenas, a 2 de outubro, com fase de grupos a arrancar a 22 de outubro. A fase eliminatória não irá sofrer alterações em relação ao calendário original.

Todos as eliminatórias da qualificação serão disputadas num único jogo, com os duelos a duas mãos a começarem apenas no “playoff”.

A final será disputada no Gdańsk Stadium, na Polónia, que deveria receber a jogo decisivo em 2020. Sevilha, que devia ser a cidade anfitriã em 2021, irá receber a final de 2022.

Qualificação:

20/08/2020: Ronda preliminar

27/08/2020: 1ª pré-eliminatória

17/09/2020 2ª pré-eliminatória

24/09/2020 3ª pré-eliminatória

01/10/2020 “Play-off”

Fase de grupos

22/10/2020: 1ª jornada

29/10/2020: 2ª jornada

05/11/2020: 3ª jornada

26/11/2020: 4ª jornada

03/12/2020: 5ª jornada

10/12/2020: 6ª jornada

Fase eliminatória

18/02/2021 - 25/02/2021: 16 avos de final

11/03/2021 - 18/03/2021: Oitavos de final

08/04/2021 - 15/04/2021: Quartos de final

29/04/2021 - 06/05/2021: Meias-finais

26/05/2021 - Final