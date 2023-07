Nova refinaria em Angola: Independência energética à vista?

Martin Jooste equipou-se com um capacete, óculos de proteção e botas. Na costa do enclave angolano de Cabinda, dirige uma visita a um estaleiro de construção lamacento que está a supervisionar para a empresa britânica Gemcorp. Não muito longe dele, erguem-se do mar plataformas de aço, no fundo das quais empresas internacionais de energia estão a perfurar petróleo. "Exportaram o crude e Angola reimportou o produto transformado", diz Jooste. Isso está agora a mudar. Aprimeira refinaria de Cabinda vai arrancar no local no próximo ano.

Angola é o segundo maior produtor de petróleo de África e produz 1,1 milhões de barris de petróleo bruto por dia - especialmente ao largo da costa de Cabinda, um enclave angolano que faz fronteira com a República Democrática do Congo e com a República do Congo, de menor dimensão. O petróleo e o gás geram quase três quartos das receitas de exportação do país, diz Mário Caetano João, Ministro da Economia e Planeamento de Angola: "Sempre que os preços dos produtos petrolíferos no mercado internacional são elevados, também ganhamos muito com isso. Mas depois temos de subtrair-lhe o que gastamos para comprar produtos petrolíferos". O processamento próprio de petróleo bruto em Angola cobre apenas cerca de 20 a 30 por cento do seu consumo de gasóleo e gasolina. "Ainda estamos muito dependentes dos produtos petrolíferos que vêm do estrangeiro", conclui o ministro.

Ministro da Economia Mário Caetano João no seu gabinete - em frente a um retrato do Presidente João Lourenço Foto: Jonas Gerding/DW

Prevê-se que a nova refinaria de Cabinda crie um valor que o país não conseguiu obter anteriormente. Serão criados postos de trabalho e novas indústrias. Angola tem planeadas outras fábricas nas cidades do Lobito e do Soyo. Outros países africanos estão também a apostar na transformação. A Nigéria, por exemplo, pôs recentemente em funcionamento a maior refinaria do continente - a refinaria Dangote, perto de Lagos. No entanto, em tempos de alterações climáticas, há quem questione o sentido de investimentos tão ambiciosos em combustíveis fósseis.

Gasóleo destilado

Em Cabinda, uma torre branca com cerca de 20 metros de altura é a principal indicação da refinaria em construção - a "coluna de destilação", como explica Jooste: "Pega no crude e divide-o. O gás vai para o topo, depois o crude vai para o topo: O gás vai para o topo, depois a gasolina bruta, a parafina, o gasóleo e o óleo pesado no fundo".

A construção da primeira fábrica custará 400 milhões de dólares americanos (356 milhões de euros), para processar 30 mil barris de crude por dia e separar o gasóleo. A empresa Gemcorp vai exportar o gasóleo e comercializá-lo no mercado interno, diz Jooste: "É uma grande vantagem. Porque, por vezes, as pessoas têm de ficar à espera na bomba de gasolina". Em breve, a refinaria poderá estar a abastecê-las de forma fiável.

Martin Jooste supervisiona o canteiro de obras da refinaria de Cabinda para a empresa britânica Gemcorp Foto: Jonas Gerding/DW

Em duas outras fases, a Gemcorp pretende também refinar o crude em gasolina e no GPL conhecido como "autogás". Para o efeito, foram orçamentados mais 800 milhões de dólares.

A comunidade de Malembo faz fronteira com a futura refinaria. Miguel Matias Ngo representa cerca de 13.000 habitantes de dez aldeias. O homem de 46 anos veste um simples pólo com sapatilhas e senta-se numa cadeira de plástico junto à sua casa coberta de ferro ondulado.

Fala das muitas companhias petrolíferas que se instalaram em Cabinda sem beneficiar a comunidade. São simples pescadores e agricultores, diz ele, que raramente são contratados. "O maior problema da nossa vida é o desemprego. E isso já está a ter efeitos visíveis hoje em dia, principalmente o consumo de drogas entre os jovens", diz. Muitos consomem álcool e canábis. Os roubos e os assaltos também preocupam Ngo. A população local não tem praticamente quaisquer perspectivas, enquanto as empresas petrolíferas vizinhas estão a arrecadar grandes lucros.

Até agora, a Gemcorp tem agido de forma diferente, diz o representante da comunidade. Foram iniciados projectos de saúde. Acima de tudo, diz ele, a empresa prometeu-lhes que iria empregar pessoal local assim que a refinaria entrasse em funcionamento.

Empregos para Angola

Marcus Weyll dirige as operações da Gemcorp em Luanda, capital de Angola. Está confiante de que 90 por cento dos postos de trabalho da refinaria poderão ser preenchidos por trabalhadores angolanos. De acordo com a Gemcorp, serão criados 1300 postos de trabalho numa primeira fase. Para o efeito, foi criado um centro de formação específico. "Para além da criação de emprego e do desenvolvimento social das comunidades vizinhas, a refinaria contribuirá para a diversificação da economia do país e para a criação de valor no sector petrolífero", afirma Weyll. O responsável conta também com o aparecimento de uma indústria petroquímica. O petróleo bruto pode ser utilizado para produzir adubos, por exemplo.

Foto: DW/J.Beck

Carlos Rosado de Carvalho também acredita que a construção da refinaria para abastecimento interno é, no fundo, uma medida correcta. No entanto, é necessário muito mais investimento em sectores para além do petróleo e do gás, diz o jornalista e economista: "É uma questão de sobrevivência, porque o petróleo está a acabar. As reservas atualmente conhecidas no país não renderiam muito mais depois de 2035, diz Carvalho. "E mesmo que encontremos mais petróleo no futuro, o seu valor vai baixar significativamente". Porque, a nível internacional, a viragem energética há muito que é anunciada.

O perito económico defende, por isso, que a agricultura, a indústria transformadora e o sector dos serviços devem ser promovidos o mais rapidamente possível. A produção de energias renováveis também poderia ser alargada: As centrais hidroeléctricas já cobrem cerca de 63% da produção de eletricidade. Mas o potencial da energia solar é enorme. No entanto, em termos gerais, seriam necessárias melhores condições de investimento.

Transição energética sem pressas

João, o Ministro da Economia, lançou vários programas para diversificar a economia angolana. Mas quer ver isto como um complemento e não como uma concorrência ao sector petrolífero: "O nosso país passou por uma guerra civil muito destrutiva. É por isso que ainda temos de recuperar algum atraso e não podemos fazer uma viragem energética tão abrupta como gostaríamos", afirma. O objetivo, segundo ele, é que 80 a 85% do abastecimento energético do país seja baseado em energias renováveis na década de 2050.

Miguel Matias Ngo espera uma recuperação no município de Malembo Foto: Jonas Gerding/DW

Atualmente, o enclave de Cabinda depende principalmente de geradores a gasóleo para produzir eletricidade. No entanto, o fornecimento de energia não é fiável, relata Ngo, o representante da comunidade local. Para cozinhar, utilizam sobretudo carvão vegetal da floresta tropical das aldeias. Segundo Ngo, também em Cabinda poderiam ser criadas alternativas à exploração da natureza. "Podíamos usar energias renováveis, painéis solares, por exemplo". Mas para isso seria necessário promover e educar.

E, para já, esperam que a refinaria traga novos empregos e que deixem de ter de fazer fila na bomba de gasolina.