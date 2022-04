Nigéria: Mais de cem mortos em explosão de refinaria ilegal

Os meios de comunicação locais noticiaram mais de uma centena de mortos devido à explosão na refinaria ilegal de petróleo no sul Nigéria, neste sábado (23.04). De acordo com os mesmos, muitas vítimas eram jovens.

"Recuperamos pelo menos 80 corpos gravemente queimados no local", disse uma fonte oficial à agência de notícias AFP neste domingo (24.04).

O número de mortos pode ainda aumentar. Há relatos de muitos cadáveres em arbustos e na floresta próxima à refinaria de petróleo.

Fuga

Alguns dos "operadores ilegais e os seus clientes" ainda estavam a tentar fugir da segurança. Também várias pessoas foram levadas ao hospital local com queimaduras graves.

"Há tantas pessoas que morreram aqui, apelo ao Governo para investigar isto", disse Uche Woke, um vendedor informal que estava, este sábado, com a sua biciclita no local da explosão.

A Cruz Vermelha nigeriana esteve na cena do acidente hoje para avaliar a explosão, que destruiu uma parte da floresta Abaezi, que atravessa a fronteira local.

Muhammadu Buhari, Presidente nigeriano.

"Catástrofe nacional"

O Presidente nigeriano Muhammadu Buhari afirmou, numa declaração, que intensificaria a repressão contra as refinarias ilegais, depois de descrever a tragédia como uma "catástrofe", e uma "catástrofe nacional".

O desemprego e a pobreza no Delta do Níger, região produtora de petróleo, tornaram a refinação ilegal atrativa, mas com frequência há consequências, como as mortes.

O petróleo bruto é explorado a partir de uma teia de oleodutos de propriedade das grandes companhias petrolíferas, mas refinados em tanques improvisados.

O processo levou a acidentes fatais e poluiu uma região já arruinada por derrames de petróleo em terras agrícolas, riachos e lagoas.

(em atualização)