Lagos é uma cidade localizada no sudoeste da Nigéria, na costa do Atlântico, junto ao Golfo da Guiné. É o principal centro financeiro, económico e mercantil da Nigéria. Foi capital deste país até 1991, quando foi substituída por Abuja. Foi também capital do estado de Lagos até 1975. A cidade é constituída por uma parte continental e uma série de ilhas ao redor da lagoa de Lagos.