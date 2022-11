Grupo G: Brasil vence Sérvia por 2-0

Vitória categórica da seleção brasileira em estreia no Mundial do Catar. Richarlison marcou dois golos, um deles uma "obra prima".

O pentacampeão mundial entrou em grande no Mundial 2022. Vitória por 2-0 frente à Sérvia, numa partida a contar para o grupo G. Richarlison foi o homem do jogo, ao apontar dois golos, ambos na segunda parte.

Tal como tem acontecido em praticamente todos os jogos deste Mundial, jogo muito equilibrado na primeira parte. A Sérvia conseguiu segurar bem a avalanche ofensiva da seleção "canarinha".

Mas no segundo tempo, o jogo foi completamente dominado pelo Brasil.

Domínio total

A segunda parte pintou-se das cores brazileiras: azul, verde e amarelo. A seleção pentacampeã mundial meteu o pé no acelerador e foi para cima da Sérvia. O nulo foi desbloqueado aos 62 minutos. Vinicius Junior rematou e na recarga, Richarlison apareceu à boca da baliza para fazer o 1-0. Mas o melhor estava por vir...

Momento do jogo

Ao minuto 73, Richarlison "matou" o jogo com um golaço, digno de futebol de rua, o mais puro. Vinicius Junior colou a bola na grande área e Richarlison, recebeu, virou e de bicicleta, fez um golo monumental.

A partir daí, a Sérvia veio por aí abaixo e apenas o poste e o guara-redes sérvio, Savic, impediram uma goleada brasileira. O Brasil terminou o jogo com muita nota artística, a lembrar tempos aureos do futebol brasileiro. A campanha do sonho do "hexa" arrancou (muito) bem.