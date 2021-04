Morreu rainha Shiyiwe Mantfombi Dlamini Zulu, regente e viúva do rei Zulu na África do Sul

Os chefes de Estado há mais tempo no poder

De pastor a parceiro do Ocidente - Idriss Déby

Idriss Déby (à esq.) foi Presidente do Chade de 1990 a 2021. Filho de pastores, Déby formou-se em França como piloto de combate. Apesar do seu autoritarismo, Déby foi um parceiro do Ocidente na luta contra o extremismo islâmico (na foto com o Presidente francês Macron). Em abril de 2021, um apenas dia após após a confirmação da sua sexta vitória eleitoral, Déby foi morto num combate com rebeldes.