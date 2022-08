Moçambique: Quem tem medo da nova RENAM Democrática?

Afonso Dhlakama, homem de causas

AGP: Democracia entra no vocabulário com Dhlakama

Depois de 16 anos de guerra Dhlakama assina com o Governo o Acordo Geral de Paz de Roma em 1992 no contexto do fim da guerra fria e do apartheid na África do Sul. Começa uma nova era para o país, depois de uma guerra que fez perto de um milhão de mortos e milhões de refugiados. A democracia passa então a fazer parte do vocabulário dos moçambicanos, com Dhlakama a auto-intitular-se o seu pai.