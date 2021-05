Moçambique: População em protesto contra a multinacional Sasol

Moçambique: População lamenta fraco retorno da exploração mineira em Nampula

Negócios e melhoria de vida

Em Topuito, no distrito de Larde, emergem novas infraestruturas socioeconómicas. Muitos comerciantes que hoje vivem com pequenos "luxos", iniciaram a atividade com um pequeno financiamento da Kenmare que, na altura, não passava dos 200 mil meticais (cerca de 2900 euros) por cada pessoa.