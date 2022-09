Moçambique: Nyusi apela contra "agenda que pode dividir" congresso da FRELIMO

Filipe Nyusi diz que a prioridade é que o congresso se foque em resolver os problemas do país. "A nossa meta última é garantir as vitórias" no próximo ciclo eleitoral, "condição fundamental para continuarmos a melhor servir os moçambicanos. Essa é a nossa razão de ser como FRELIMO", referiu.

"Por isso, apelamos a todos para conduzirmos os debates dentro da nossa agenda, agenda que nos une e não na agenda que nos pode dividir", detalhou Nyusi no seu discurso.

Militante repreendido

Na quarta-feira (21.09), a Comissão Política da FRELIMO repreendeu em comunicado um militante que levantou um ponto fora da agenda aprovada na última reunião do comité central - Castigo Langa pediu a Nyusi para não tentar um terceiro mandato à frente do país.

Hoje (23.09), logo a abrir os trabalhos, o Presidente do partido disse esperar que os cerca de 1.500 delegados se centrem nos problemas do quotidiano dos moçambicanos.

Filipe Nyusi, presidente da FRELIMO

O custo de vida, o combate ao terrorismo e o impacto das mudanças climáticas são alguns desses temas, arrolados numa lista destacada pelo líder do partido, que pediu "respostas à sociedade que hoje parou para nos ouvir", numa alusão à transmissão em direto por várias televisões e à representação de todas as províncias entre os delegados.

Do lado do Governo, referiu, a nova Tabela Salarial Única da função pública, que eleva o salário mínimo, está pronta para avançar, mal seja aprovada pelo parlamento.

A "sustentabilidade do partido" e a "necessidade de rejuvenescimento" daquela força política constam também da mesma lista de temas que para Nyusi são de especial relevo.

Reflexão sobre as distritrais

Filipe Nyusi voltou ainda a apelar à reflexão sobre a viabilidade de começar a fazer eleições distritais em 2024, tal como definido no âmbito dos entendimentos com a Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO, oposição) que levaram ao acordo de paz de 2019.

Samia Suluhu, Presidente da Tanzânia

Não se trata de receio da FRELIMO em ir a votos, sublinhou, mas de uma constatação de quem tem experiência no terreno, de que o processo de descentralização merece mais aprofundamento, reiterou, em linha com o que vem defendendo nos últimos meses.

Parte do discurso foi dedicado às relações especiais com a vizinha Tanzânia e aos laços forjados na luta moçambicana pela independência, face ao colonialismo português, numa sessão que contou com a presença da Presidente tanzaniana, Samia Suluhu, como convidada de honra.

Filipe Nyusi felicitou ainda João Lourenço e o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) pela vitória eleitoral de agosto naquele país lusófono.

A FRELIMO reúne-se a partir de hoje e até quarta-feira (27.09) para o seu encontro magno em que o atual líder é o único candidato anunciado à presidência. Durante o encontro na Matola, subúrbios de Maputo, serão ainda eleitos os novos órgãos sociais: o Comité Central, ao qual caberá a escolha do secretário-geral, a Comissão Política e o Comité de Verificação.

Depois do congresso, passará pelos novos órgãos a escolha do candidato às eleições presidenciais de 2024. O 12.º Congresso da FRELIMO conta com a participação de cerca de 1.500 delegados.