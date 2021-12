Moçambique

Moçambique: Líder dos terroristas no Niassa é morto pelas FDS

Um dos líderes dos insurgentes que se abrigaram na província do Niassa foi morto durante um combate com as FDS. O comandante-geral da PRM diz que a polícia destruiu acampamentos dos terroristas.

As forças moçambicanas estão a travar combates com os insurgentes no Niassa

O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique (PRM) disse este domingo (12.12) que as Forças de Defesa e Segurança (FDS) abateram, recentemente, um dos líderes dos terroristas no Niassa. Bernardino Rafael aponta que os primeiros sinais de insurgência naquela província foram registados no distrito de Mavago, onde houve confrontos entre os terroristas e as forças governamentais. A situação alastrou-se até ao distrito de Mecula. Além de destruições de casas, agentes da polícia foram feridos. "Os antecedentes foram, primeiro, o ataque a uma viatura da Polícia da República de Moçambique em Mavago, onde os colegas foram feridos. E, na operação que fizemos, conseguimos destruir um pequeno acampanhamento onde tinha estado ali indivíduos armados. Recuperamos algum equipamento e vimos que se tratava de homens armados", afirmou em declarações divulgadas pela Televisão de Moçambique (TVM). Combates O comandante da PRM relatou que a patrulha chamada de ‘Reconhecimento Combativo' entrou numa emboscada no distrito de Mecula. "Neste combate, foi atingido um dos terroristas que era procurado, chamado Cassimo. As pessoas do Niassa conhecem-no. Era um muçulmano em Mecula e, a partir da morte deste terrorista, tiramos a conclusão de que se trata de terroristas que atravessaram de Cabo Delgado para Mecula", afirmou. Bernardino Rafael falava este domingo (12.12), em Ressano Garcia, na província de Maputo, no lançamento da operação conjunta para a quadra festiva 2021-2022. "Refúgio" para os insurgentes Terroristas repelidos pelas FDS em Cabo Delgado estão a instalar-se noutras províncias Províncias moçambicanas, em especial o Niassa, estão a servir de "refúgio" para os insurgentes que fogem dos combates com as FDS em Cabo Delgado. Na semana passada, o presidente da assembleia provincial de Niassa, Artur Chitandale, alertou para a possibilidade de os insurgentes usarem a província como "refúgio" na sequência da fuga face à ofensiva das FDS, Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC). "Infelizmente, se se confirmar uma tendência de expansão da ação dos grupos armados, a guerra no norte poderá ser prolongada e não se vislumbra uma vitória instantânea", alertou João Feijó, pesquisador da organização não-governamental (ONG) Observatório do Meio Rural (OMR) em entrevista à agência de notícias Lusa. Assistir ao vídeo 03:57 "Mudar a forma de bater" para combater a insurgência em Moçambique

Leia mais