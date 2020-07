Moçambique: Início de julgamento por conspiração contra o Estado

Em causa está um alegado processo de recrutamento para o grupo dissidente do maior partido da oposição moçambicana, liderado por Mariano Nhongo. O ex-deputado do maior partido da oposição Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) Sandura Ambrósio, detido desde janeiro, é um dos arguidos, apontado como financiador da Junta Militar. O grupo armado de Mariano Nhongo contesta a liderança do partido de oposição RENAMO.

O tribunal de Dondo tinha solicitado a presença dos seis implicados, esta sexta-feira, (10.07) para o início do julgamento. Mas, devido à falta de tempo e à complexidade deste processo, o tribunal apenas conseguiu ouvir Aníbal Joaquim e Gabriel Domingos, camponeses, de 35 e 36 anos. São dois dos quatro arguidos recrutados no distrito de Marromeu por um antigo membro da RENAMO, alegadamente para trabalharem numa empresa de segurança em Dondo – segundo a polícia, no entanto, iriam integrar as fileiras da Junta Militar de Mariano Nhongo.

O juíz Carlitos Teófilo considerou haver indícios para o cometimento de crime

Discussão levou a detenção de arguidos

Perante o coletivo de juízes, os dois afirmaram que foram recrutados por António Bauase, ex-membro da RENAMO, em Marromeu, para empregos na suposta empresa de segurança. Seguiram de comboio, em carruagens diferentes, para Dondo, juntamente com outros dois arguidos. À chegada, souberam que o responsável pela empresa de segurança onde iriam trabalhar estava a caminho de Nhamatanda, a cerca de 70 quilómetros de Dondo, para onde deveriam também seguir. Gerou-se uma discussão entre os arguidos que levou à detenção dos quatro pela polícia.

Sandura Ambrósio, ex-deputado da RENAMO, acabaria também detido na sequência do interrogatório aos arguidos, apontado como financiador do processo, tal como António Bauase, o suposto recrutador.

O juiz Carlitos Teófilo afirmou que a acusação mostra evidências do cometimento de crime."Pelo exposto, pronuncio os arguidos Sandura Vasco Ambrósio, António Bento Julião Bauase, Gabriel José Domingos, Eugénio Joaquim Domingos, Aníbal Bernardo e Domingos Marime pelo cometimento em co-autoria moral e material nos termos do artigo 21 numero um alínea a do código penal de um crime de autos preparatórios de conspiração contra segurança de estado previsto e punido nos termos do artigo 396 conjugado com artigo 64 numero 2 alínea b ambos do código penal em vigor na república de Moçambique".

Apenas dois dos arguidos foram ouvidos pelo juíz no primeiro dia do julgamento

Advogado acredita na ilibação

Sandura Ambrósio foi detido com base em dados recolhidos no âmbito da investigação que o Serviço Nacional de Investigação Criminal está a levar a cabo aos ataques armados que afetam alguns troços de estradas do centro de Moçambique. Segundo o SERNIC, o crime de conspiração de que é acusado inclui atos preparatórios e de recrutamento.

José Capassura, advogado do antigo deputado da RENAMO Sandura Vasco Ambrósio, desvaloriza a acusação: "O relatório da própria perícia criminal que se encontra junto dos autos já demonstra, sem sombras de dúvidas ou sem margens de erros, quem eventualmente cometeu crime. Nós sempre repugnámos e vamos voltar a repugnar que em momento algum pelo menos o nosso constituinte teria cometido o tal ilícito criminal".

A sessão do julgamento decorreu sob um forte aparato policial dentro e fora do edifício. No final, os arguidos foram devolvidos às celas da cadeia central da Beira.

A auto-proclamada Junta Militar da RENAMO é acusada de cometer ataques armados nas províncias de Manica e Sofala, onde já há registo de mais de vinte mortos e varias destruições de viaturas singulares e bens do Estado.