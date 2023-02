Moçambique em alerta máximo face à subida das águas dos rios

Moçambique está em alerta máximo face à subida dos níveis das águas em seis bacias hidrográficas, devido às chuvas intensas nos países vizinhos. Trata-se dos rios Maputo, Umbeluzi, Incomáti, Limpopo, no sul, Montepuez, Lúrio, Megaruma e Rovuma, no norte.

Luísa da Conceição, técnica da Direção Nacional de Gestão de Recurso Hídricos, apelou à população que vive perto do rio Limpopo, em Gaza, para que abandone a zona. "A previsão meteorológica indica que haverá a ocorrência de chuvas fortes na bacia do Limpopo", avisou. "Neste momento, a bacia do Limpopo ainda não atingiu o nível de alerta, mas nos próximos tempos devemos prestar atenção".

Em 2000 e 2013, o transbordo do rio Limpopo foi responsável pelas cheias que se registaram na província de Gaza, particularmente nas cidades de Xai-Xai e Chókwe.

O vice-presidente do Instituto Nacional de Redução de Risco de Desastres (INGD), Gabriel Monteiro, afirmou que equipas já estão no terreno para avisar a população.

"Devemos dar atenção especial à bacia do Limpopo. Ontem mesmo iniciámos contactos com a província de Gaza para implementar o nível de prontidão. Eles já estavam em prontidão, mas com esta informação achamos que a província deve duplicar os esforços", disse.

Equipas de resgate resgataram residentes de Boane, província de Maputo, no sábado (11.02) Foto: ALFREDO ZUNIGA/AFP

Resgates em curso

Na segunda-feira (13.02), as águas do rio Incomáti chegaram a ameaçar cortar a Estrada Nacional 1 (EN1) na região da Manhiça, mais a norte da província de Maputo. As autoridades asseguraram, entretanto, que houve uma redução dos níveis das águas e a circulação não será interrompida.

As populações que vivem nas zonas de risco tiveram de ser retiradas. A redução das águas está a permitir mais resgates, segundo o vice-presidente do INGD, Gabriel Monteiro: "Com o abaixamento das águas, nós vemos que as próprias populações se aproximam aos locais onde podemos chegar. Isso está a acontecer na bacia do Incomáti."

O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para mais chuvas fortes a moderadas em Maputo, Inhambane e Sofala, para esta quarta e quinta-feira. "Estamos a prever alguma precipitação que, em alguns lugares, poderá estar acima de 100 milímetros em 24 horas", afirma o meteorologista Acácio Tembe.

As chuvas fortes inundaram várias regiões na província de Maputo. Sete pessoas morreram e 37 mil pessoas foram afetadas, segundo os últimos dados oficiais.