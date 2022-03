Moçambique: Ciclone Gombe faz pelo menos sete mortos em Nampula

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, afirmou, esta tarde, na África do Sul, onde se encontra, que a passagem do ciclone Gombe na província de Nampula fez pelo menos sete mortos.

"Sete pessoas morreram na província de Nampula devido ao colapso de casas e outras

infra-estruturas", afirmou o chefe de Estados aos jornalistas.

Também ao início desta tarde, a Organização Mundial de Meteorologia afirmou, no Twitter, que "os ventos enfraqueceram, mas as fortes chuvas representam uma ameaça de inundações em Moçambique e no sul do Malawi nos próximos dias".

Os habitantes de Mutotope, nos arredores de Nampula, norte de Moçambique, acordaram, esta sexta-feira (11.03), com o bairro cortado ao meio com uma corrente de água alimentada pelo ciclone Gombe.

Algumas casas de material tradicional desabaram com a força da chuva e do vento que começou a soprar de madrugada, segundo relatam os residentes à Lusa, enquanto tentam vencer as águas que ocupam os habituais caminhos pedonais.

Vários campos de cultivo vergam-se perante as rajadas de vento e há zonas inundadas.

O bairro de Mutotope é um dos que apresenta sinais de estragos, mas também mais perto do centro de Nampula, no bairro de Muhala-Expansão, o espaço aberto que costuma ser ocupado por vendedores está hoje deserto e inundado.

Vários distritos da província estão sem eletricidade. Num comunicado divulgado, esta manhã, a operadora móvel Vodacom fez saber que está a trabalhar para restaurar os seus serviços nas áreas afetadas. Também a companhia aérea nacional de Moçambique, LAM, cancelou os voos de e para as cidades de Nampula, Nacala, Quelimane e Pemba.

O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades informou que o telhado dos armazéns onde se encontrava a ajuda alimentar destinada aos distritos afetados sofreu alguns danos, tendo os produtos ficado danificados.

Distritos costeiros incontactáveis

Teme-se que os maiores estragos provocados pelo ciclone Gombe estejam nas zonas costeiras, onde a tempestade chegou a terra com maior intensidade, nomeadamente entre as povoações de Mogincual e Terrene, 50 quilómetros a sul da Ilha de Moçambique.

"Os distritos ficaram incontactáveis" e as equipas da proteção civil ainda não podem avançar para o terreno por falta de condições de segurança, uma vez que o ciclone continua ativo, referiu fonte oficial do Centro Nacional Operativo de Emergência (Cenoe).

"O fenómeno continua a fustigar os distritos, não há energia, não há comunicações via telefone e é isso que está a dificultar a informação sobre o real impacto" da tempestade, acrescentou.

As equipas do Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD) estão prontas a aguardar "orientações do Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) de que podem ir para o terreno".

A tempestade Gombe chegou à costa moçambicana pelas 03:00 na categoria de ciclone intenso com chuva torrencial e vento de 165 quilómetros por hora, com rajadas superiores a 200, anunciou o centro meteorológico francês da ilha de Reunião.