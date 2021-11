As Seicheles ou Seychelles, oficialmente República das Seychelles, são um país insular localizado no Oceano Índico ocidental. A sua capital é Victoria.

As Seychelles são constituídas por 115 ilhas distribuídas entre vários arquipélagos localizados a norte e nordeste de Madagáscar. Fazem parte das Seychelles as Ilhas Seychelles propriamente ditas, as ilhas Amirante, as ilhas Farquhar, as ilhas Aldabra e algumas outras ilhas dispersas. Além de Madagáscar, os vizinhos mais próximos são as Maurícias, a sudeste, as Comores e Mayotte, a sudoeste, e as ilhas Gloriosas, a sul. O inglês, francês e o crioulo de Seychelles são as línguas oficiais deste país. A indústria do turismo é a principal fonte de rendimento da economia nacional. As Seychelles estão assentes num sistema de república presidencialista e tornaram-se independentes do Reino Unido a 29 de junho de 1976.