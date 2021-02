Ministro da Defesa diz que terroristas atacam porque nigerianos são "cobardes"

Em declarações recentes à imprensa, o ministro da Defesa da Nigéria, Bashir Magashi, considerou os nigerianos "cobardes" pela sua suposta incapacidade de se defenderem dos ataques dos grupos armados que aterrorizam o país.

O governante afirmou que muitas vezes os terroristas que têm estado a aterrorizar o norte do país disparam algumas munições só para assustar as comunidades.

"É responsabilidade de todos manterem-se alerta e encontrarem segurança quando necessário. Mas não devemos ser cobardes. Devem levantar-se e mostrar a estes atacantes que até as aldeias têm a competência e capacidades para se defenderem", entende Bashir Magashi.

Oposição exige demissão do ministro

Estas declarações continuam a ser alvo de críticas na Nigéria e não só. O principal partido da oposição, o Partido Popular Democrático, considera inaceitáveis estas declarações e pede a demissão do ministro.

Para o porta-voz do partido, Kola Ologbondiyan é inaceitável que o ministro diga a civis inocentes e desarmados para enfrentarem estes bandidos portadores de AK 47.

Ataque terrorista em Kano

"O Partido Popular Democrático exige a demissão imediata do ministro da defesa por considerar os nigerianos como cobardes por se recusarem a confrontar militantes e terroristas armados", declarou.

A oposição acusa o governo de não tem capacidade para gerir a situação de segurança no país. E lança um apelo ao ministro: "Deveria estar à altura das exigências do seu gabinete, em vez de chamar nomes aos nigerianos."

Partido no poder contra "politização da questão"

O partido no poder APC (All Progressive Congress) reconhece o excesso nas palavras do ministro, mas defende que o assunto não pode ser politizado.

"Quando a oposição pede ao ministro para se demitir, é uma politização da questão. A oposição deveria colocar o país em primeiro lugar antes do seu interesse de tentar derrubar o governo para tirar proveito", disse o antigo ministro da Juventude e Desporto, Barrister Dalung.

O analista Mohammed Jamo Yusuf diz que o ministro deveria retratar-se e pedir desculpa aos nigerianos: "O primeiro dever de qualquer governo é proteger o seu povo e as suas propriedades. Esta é uma declaração condenável e pedimos ao ministro peça desculpa aos nigerianos".

A insegurança continua a ser um dos maiores desafios que a Nigéria enfrenta, seis anos depois de o Presidente Muhammadu Buhari ter prometido controlar a situação.