Mahsa Amini, a face dos protestos no Irão

A morte de Jina Mahsa Amini no Irã provocou a maior onda de protestos no país em décadas. Sua família fala à DW sobre sua vida, seus sonhos e sua morte.

"Nunca imaginámos o dia em que a nossa mãe adormecesse a chorar na tua cama, enquanto o nosso pai se sentava no canto do quarto a esconder-nos as suas lágrimas, e que eu não seria capaz de me levar a abrir o porta-luvas do meu carro, caso visse o teu hijab... O meu único desejo é abraçar-te mais uma vez ...". Foi o que Ashkan Amini, irmão de Jina Mahsa Amini, escreveu na Instagram a 11 de Outubro de 2022.

Numa terça-feira no final de Outubro, 39 dias após a morte de Jina Mahsa Amini, o seu primo Diako Aili tira um álbum de fotografias encadernado a preto. Ele senta-se no sofá da sua casa numa aldeia norueguesa e começa a folhear as fotografias, que estão presas em mangas transparentes.

Ele aponta para uma das fotografias. "Aqui", diz ele, "é ela". Jina".

A fotografia é de uma menina de calças florais com cabelo preto espesso e brilhante que lhe cai ao pescoço.

Ele retira uma segunda fotografia da manga protectora. Mostra a mesma rapariga a saltar descalça sobre o tapete na sala de estar da casa dos pais, na cidade iraniana de Saqqez. Os seus longos cílios fazem-na parecer tão delicada. A palavra "flor" reluz em strass na sua t-shirt branca. Ela olha por cima do ombro directamente para a câmara.

A identidade curda de Jina

O seu nome persa de Mahsa, diz Diako Aili, "ninguém lhe chamou isso". Nem a sua família, nem os seus amigos, nem a própria Jina. Era um nome reservado para o seu passaporte. Os nomes curdos muitas vezes não são aceites nos documentos oficiais.

Mas Jina Amini vivia em Saqqez, uma cidade curda no oeste do Irão não muito longe da fronteira com o Iraque. Ela falava curdo com a sua família. Ela não tinha necessidade do nome, Mahsa. Todos a chamavam pelo seu verdadeiro nome: Jina.

Era uma jovem mulher que gostava de cantar, dançar e viajar. Depois Jina Amini foi presa a 13 de Setembro pela polícia moral iraniana e foi levada para uma esquadra de polícia. Ela desmaiou lá pouco tempo depois. Morreu após ter passado dois dias e meio em coma com feridas na cabeça e respirado através de um tubo.

Os seus familiares são reservados quando falam com jornalistas. As chamadas telefónicas são monitorizadas, e a família terá começado a receber ameaças de morte logo após a morte de Amini. Isto pode explicar a sua cautela nas conversas com DW e Der Spiegel, um semanário alemão.

Planos e sonhos

A loja de Jina Amini em Saqqez foi fechada com um cadeado de prata quando os jornalistas visitaram em meados de Novembro. Enquanto outras lojas continuaram o seu animado comércio de bolsas, jóias e telemóveis, a luz na Jina Amini's estava apagada.

Numa entrevista telefónica, o seu pai, um agente de seguros reformado, relatou o sonho da sua filha de gerir uma loja. Ela tinha-se candidatado à universidade e estava à procura de trabalho enquanto esperava para saber se tinha uma vaga. No Verão de 2022, alguns meses antes da sua morte, o seu desejo tornou-se realidade. O seu pai abriu-lhe um negócio que ela chamou de "Melhor Boutique".

Foto: SalamPix/abaca/picture alliance

De acordo com parentes de Jina Amini na Noruega, seu pai ou seu irmão a levavam à loja pela manhã e a pegavam à noite.

A jovem de 22 anos ainda morava com os pais em uma linda casa de dois andares em um bairro de classe média de Saqqez. Ela tinha carteira de motorista há algum tempo e adorava dirigir. Mas como uma jovem solteira, dirigir sozinha para o trabalho provavelmente estava fora de questão.

Hesitação e medo

A tia de Jina, Aliya Aili, viajou da Noruega para Saqqez no verão de 2022. Ela se lembra de como Jina repetidamente disse a ela para se cobrir e mostrou como usar o lenço na cabeça. "Eles são muito rigorosos", ela se lembra de sua sobrinha lhe dizendo. Havia um medo constante da polícia e das Patrulhas de Orientação, amplamente conhecidas como "polícia da moralidade", diz sua tia.

Aliya Aili, que agora está com quase 40 anos, deixou o Irã quando tinha apenas 18 anos. Seus filhos nasceram na Noruega. Se sua irmã, a mãe de Jina, tivesse vindo com ela, Jina ainda estaria viva?

Diako Aili e sua mãe dizem que às vezes se sentem culpados por causa de todas as liberdades que consideram garantidas.

Foto: UGC

"A minha irmã mais nova tem exactamente a mesma idade que a Jina", diz Diako Aili. "As duas nasceram a poucas semanas uma da outra, uma numa democracia ocidental e a outra numa ditadura islâmica", continua, "A minha irmã pode dizer o que quiser, vestir o que quiser, e ser quem ela quiser ser".

Mas no Irão, Jina Amini estava sujeita a um conjunto diferente de regras. Segundo o Código Penal Islâmico do Irão, ela tinha de cobrir o seu cabelo e pescoço com um hijab, esconder a sua figura com roupas soltas e garantir que nenhuma pele era visível desde o pulso até ao tornozelo.

Uma rapariga saudável e tranquila

Jina Amini nasceu a 21 de Setembro de 1999. Falando ao telefone de Saqqqez, o seu avô Rahman Aili diz que não passou um dia que eles não se tenham visto ou pelo menos falado um com o outro.

Quando Jina era bebé, ele deu-lhe o apelido, Schne. Traduzido significa "uma brisa suave". Ele continuou a chamar-lhe Schne mesmo depois de Jina Amini crescer, diz ele, acrescentando que ela era uma rapariga calma e serena.

Quando Jina estava na escola primária, os médicos descobriram e trataram um tumor cerebral benigno. Segundo o seu avô, ela não teve problemas de saúde depois disso. Ele enfatiza este ponto porque os médicos legistas oficiais dizem que a sua neta morreu devido a esta operação anterior e não devido à brutalidade policial. Mas os parentes de Jina insistem que ela era saudável.

O dia da sua morte

A última viagem de Jina foi sobre o seu futuro. A família tinha viajado junta para a Úrmia, uma cidade no noroeste do Irão, para a matricular na universidade, onde iria estudar biologia.

Na tarde de 13 de Setembro, dia da detenção de Jina Amini, os membros mais jovens da família estavam a explorar a cidade juntos, diz o seu tio Aili. Jina estava com o seu irmão Ashkan e os seus dois primos. Entre as 18 e as 18h30 desceram na estação de comboios Haghani. Lá, Jina e dois dos seus primos foram presos pela "polícia de moralidade", alegadamente por usarem roupas unislâmicas. Mas foi apenas Jina que foi detida pelos agentes.

A tia de Jina diz ter ouvido o que aconteceu de um dos dois primos que evitaram a detenção. Jina resistiu a ser presa, mas foi forçada a entrar no veículo, diz Aliya Aili. A prima seguiu a "polícia de moralidade" até à esquadra, diz ela, e cerca de duas horas após a detenção de Jina, algumas jovens mulheres saíram a correr da esquadra a gritar "Mataram-na!

Depois veio uma ambulância e levou Jina para o Hospital de Kasra. "Estou convencida de que ela foi vítima de violência", diz o avô de Jina.

Quanto ao pai de Jina, ele diz que quer que os responsáveis sejam responsabilizados.

A tia de Jina Aliya, na Noruega, diz que Jina lhe confidenciou mais de uma vez que tencionava deixar o Irão depois de ter completado os seus estudos.

Muitos jovens iranianos sonham em deixar o Irão. Mas o sonho de Jina foi enterrado juntamente com ela. Na sua lápide está escrito: "Querida Jina, não morrerás. O teu nome tornar-se-á um símbolo".