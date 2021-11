Uma mulher é um ser humano adulto do sexo feminino.

Na infância, a mulher é normalmente denominada como "menina" e, na adolescência, como "moça" ou "rapariga". As passagens da infância para a adolescência e da adolescência para a idade adulta são feitas pela sociedade com base em critérios biológicos e socioculturais e, desta forma, pode variar entre culturas. Mas, do ponto de vista biológico, a passagem para a adolescência é marcada pela menarca, ou seja, pelo início da menstruação. O termo Direitos da Mulher refere-se aos direitos reivindicados para mulheres no mundo. A discriminação contra as mulheres é considerado por organizações de direitos humanos e de desenvolvimento um dos principais obstáculos à educação e à saúde de crianças e adolescentes.