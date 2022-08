Médicos cabo-verdianos querem clínicos nacionais

O bastonário da Ordem dos Médicos Cabo-Verdianos (OMC), Danielson Veiga, reconheceu as carências e os desafios do setor num país que tem 550 mil habitantes dispersos em nove das suas 10 ilhas, para os quais existem dois hospitais centrais e quatro regionais.

Dos 650 médicos inscritos na OMC, só 400 estão no ativo e o país dispõe apenas de quatro cirurgiões, um deles o bastonário.

Acresce a este cenário que duas das ilhas - Sal e Boavista - têm uma vocação 100% turística, principal motor económico do país.

"O turismo tem sido o motor do desenvolvimento de Cabo Verde" e, "sem um sistema de saúde coeso, de qualidade, o processo de turismo pode ficar comprometido", alertou Veiga.

Emergência do Hospital Agostinho Neto, Cabo Verde.

"Prática não satisfaz"

Para Danielson Veiga, além do número de médicos, que é "muito deficitário", os serviços médicos em Cabo Verde são "praticamente garantidos por clínicos gerais", uma prática que "não satisfaz" a ordem.

O médico, que dirige o serviço de cirurgia do Hospital Agostinho Neto, defende a capacitação dos médicos cabo-verdianos para que possam "tomar conta do sistema", onde atualmente 30% dos clínicos são estrangeiros.

Reconhece, contudo, que as "dificuldades financeiras" que o país atravessa - com mais de 13% da população a viver com menos de um dólar por dia, segundo as Nações Unidas - não garantem uma atratividade aos profissionais de saúde para que estes permaneçam no país.

"É do nosso interesse ter um SNS robusto, com médicos capacitados e tentar reduzir, o mais possível, o número de estrangeiros que trabalham para o sistema (...) e entregar a saúde na mão dos cabo-verdianos", declarou.

Foto ilustrativa.

Médicos a trabalhar no sistema privado

O bastonário indicou que já existem médicos a trabalhar no sistema privado de saúde em Cabo Verde, que é ainda "deficiente" e que "não cobre todas as atividades do ato médico".

Para tal também contribui a falta de um seguro de saúde competitivo e com capacidade de dinamizar o sistema privado, disse."Se esse seguro de saúde tiver impacto, ou melhorar, penso que vai haver uma boa dinamização do sistema privado" de saúde, disse.

Até lá, os cabo-verdianos são obrigados a fazer um seguro público de saúde e a possibilidade de fazerem outro seguro de saúde, para o setor privado, implica uma disponibilidade financeira que não existe na maioria da população.

"Queremos que o governo crie uma lei, em que o utente tenha direito de escolha" entre fazer um seguro para o sistema público ou privado, defendeu.