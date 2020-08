Juventus despede treinador Maurizio Sarri

A temporada 2019/20 da Juventus ficou marcada pela conquista de mais um campeonato, o novo consecutivo (eneacampeonato). No entanto, o título de campeão nacional não foi, nem de longe, nem de perto, suficiente para que a direção da Juventus segurasse o agora ex-treinador, Maurizio Sarri. A Juventus perdeu a Supercoppa (Supertaça) frente à Lazio, por 1-3, e a final da Taça de Itália para o Napoli, no desempate por grandes penalidades.

Esta sexta-feira (07.08), logo após a eliminação da Juventus, em casa, frente ao Lyon, o técnico falou sobre o seu futuro.

"Espero que o meu contrato seja respeitado", respondeu quando questionado sobre uma possível demissão.

A Juventus até venceu a partida por 2-1, com dois golos de Cristiano Ronaldo. No entanto, com a derrota em França por 1-0, a equipa italiana foi eliminada devido ao golo marcado fora de casa, do Lyon, que em caso de empate no agregado (2-2), vale a "dobrar".

A eliminação precoce para os objetivos da Juventus foi o "xeque-mate" para Maurizio Sarri, que chegou a travar alguns duelos – até em público – com alguns jogadores do plantel.

De acordo com a imprensa italiana, a Juventus já tem vários nomes em cima da mesa. Simone Inzaghi, técnico da Lazio, estará entre os preferidos para substituir Sarri. Tem contrato com o clube romano até 2022.

A outra alternativa, segundo informações da fonte citada, seria Mauricio Pochettino, ex-treinador do Tottenham que está atualmente desempregado.