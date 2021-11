Dívidas Ocultas: António Carlos do Rosário nega troca de emails com Ndambi Guebuza

No seguimento, esta quinta-feira, (07.10), do julgamento das "Dívidas Ocultas" em Moçambique, António Carlos do Rosário negou ter coordenado com o filho do ex-Presidente Armando Guebuza, assuntos relacionados ao caso.