Jorge Carlos Fonseca: Eleições em Cabo Verde são exemplo para África

Presidenciais em Cabo Verde: Quem são os candidatos?

Arranque da campanha

As ilhas cabo-verdianas vivem, desde 30 de setembro, um intenso clima de campanha eleitoral. No domingo (17.10), os cidadão vão às urnas para eleger o novo Presidente da República, que irá suceder a Jorge Carlos Fonseca. São sete os candidatos, a maioria independentes, que concorrem em dois círculos eleitorais, nacional e diáspora, ao Palácio do Platô. Algo inédito no país.