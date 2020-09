Guiné-Bissau: Governo vai dialogar com grevistas do setor da Saúde?

Nas primeiras horas desta quarta-feira (16.09), apesar de alguns serviços estarem a funcionar, a DW África constatou que na maternidade do maior hospital do país, o Simão Mendes, grávidas estão a ser mandadas para a casa, por falta de assistência.

E em outros serviços, situações idênticas verificaram-se e foram relatadas pelos doentes e seus acompanhantes.

"Dizem que quem quer consulta tem de ir lá para baixo (onde há serviço mínimo), mas lá há muita gente e eu tenho febre”, contou uma doente.

Uma mãe, com filho doente, explicou: "Nós tínhamos vindo e nos mandaram de volta. Receitaram-nos o medicamento, mas não fizeram a consulta e nem nos fizeram análise".

"Estou preocupada, porque ter menino com febre e ser mandado para casa por causa da greve, não está bem. Todo o dia de ontem, ele não dormiu. Eu trouxe-o aqui mas disseram que estão em greve”, disse outra mãe.

As exigências dos grevistas

A greve do Sindicato Nacional dos Enfermeiros e Técnicos de Saúde e Afins (SINETSA) visa, de acordo com o caderno reivindicativo, a aprovação do Estatuto da Carreira do Pessoal da Saúde, o pagamento de salários ao pessoal contratado do setor e ainda o pagamento de três meses de subsídios aos técnicos de saúde envolvidos no combate às pandemia da Covid-19.

O presidente do SINETSA, Yoio João Correia, conta que também "há problema do aparelho de radiologia, que quase a nível das regiões sanitárias não funcionam e para nós é complicado".

Pelo menos, a nível de cada região, que exista um aparelho de radiologia que é tão importante para o diagnóstico [da doença], para que as pessoas possam trabalhar".

E Correia queixa-se: "Temos técnicos ligados à radiologia que estão inativos, porque não há aparelhos a funcionar”.

Em maio de 2020, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) alertou para a precariedade do sistema de saúde guineense e afirmou no seu relatório que, "se em termos normais o setor enfrenta problemas, como com a Covid-19, o sistema pode colapsar”.

Assistir ao vídeo 00:52 Compartilhar Guiné-Bissau: Restrições para travar a Covid-19 Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3a4kJ Guiné-Bissau: Restrições para travar a Covid-19

Diálogo com o Governo?

Face à greve, o sociólogo Álvaro Óscar Pereira apela o Governo a promover o diálogo com o sindicato da saúde:

"O Governo deve se engajar para ultrapassar a situação da greve. Estamos no momento da Covid-19, que é muito delicado para todos nós e o Governo tem que aceitar negociar", apela.

E Pereira sublinha que "neste momento, com a greve, a sociedade está muito mais abalada com os problemas da Covid-19 e neste momento a sociedade vai enfrentar a desigualdade em termos de condições de saúde”.

Mas o Governo ainda não reagiu à greve. A DW África tentou, sem sucesso, obter a reação das autoridades sobre a situação.