Terá o Hamas redefinido a agenda israelo-árabe?

Ataque do Hamas a Israel gera apoio saudita aos palestinianos e abalam acordos regionais. Relações Israel-Arábia Saudita em risco. Irão e EUA na equação. Quais são as implicações geopolíticas?

Osataques terroristas do Hamas, militante islâmico, contra Israel já causaram efeitos em cadeia que ultrapassam em muito as fronteiras de Israel e de Gaza. Também puseram muitas esperanças em suspenso.

Há duas semanas que o líder saudita de facto, Mohammed bin Salman, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmaram que os seus países estavam "cada vez mais próximos" e que estavam "à beira de um acordo, que seria um salto quântico para a região". Mas isso parece ter sido há muito tempo.

Igualmente distante é a falta de interesse de Bin Salman numa solução palestiniana de dois Estados, que daria aos palestinianos um país independente com Jerusalém Oriental como capital.

No final de setembro, nem sequer mencionou a solução dos dois Estados numa importante entrevista televisiva ao canal norte-americano Fox News. Disse apenas que o novo acordo com Israel iria "satisfazer as necessidades dos palestinianos e garantir-lhes uma vida boa".

As implicações políticas do ataque do Hamas a Israel terão consequências de grande alcance Foto: Amir Cohen/REUTERS

Apoio renovado a uma solução de dois Estados

No entanto, após o início da guerra no sábado, a Arábia Saudita voltou a defender publicamente a solução de dois Estados e apresenta-se novamente como um firme apoiante da população palestiniana.

Entretanto, a maioria dos outros países manifestou o seu apoio a Israel e ao seu direito de defesa.

Não é descabido dizer que este reavivar da questão palestiniana é uma grande vitória para o grupo Hamas, apoiado pelo Irão, que é uma organização terrorista e está identificada como tal pela União Europeia, os Estados Unidos, a Alemanha e outros.

"As acções do Hamas recordam claramente aos sauditas que a questão palestiniana não deve ser tratada como mais um subtópico nas negociações de normalização", escreveu Richard LeBaron, membro sénior não residente do Conselho do Atlântico, sediado nos EUA, no sítio Web do grupo de reflexão.

"Os ataques vão desviar a narrativa da normalização dos laços entre a Arábia Saudita e Israel", concluiu.

Laços israelo-sauditas em jogo

Jonathan Panikoff, diretor da Iniciativa de Segurança do Médio Oriente Scowcroft no Conselho Atlântico, disse à DW que era "improvável esperar que haja progressos na normalização israelo-saudita num futuro próximo".

Na sua opinião, "é pouco provável que a política e as negociações necessárias o permitam se a operação israelita resultar em mortes e destruição significativas em Gaza".

O ministro da Defesa de Israel ordenou um bloqueio total da Faixa de Gaza na segunda-feira Foto: Mahmud Hams/AFP/Getty Images

Na tarde de segunda-feira, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, deu a ordem para fechar completamente Gaza. "Não haverá fornecimento de eletricidade, alimentos ou combustível a Gaza", declarou em comunicado.

Hugh Lovatt, investigador do Conselho Europeu de Relações Externas, disse à DW acreditar que "a opinião pública árabe - que continua a ser largamente hostil a Israel - será amplificada pelas acções israelitas".

Lovatt vê este sentimento como um obstáculo adicional a um "acordo iminente entre Israel e a Arábia Saudita, ao mesmo tempo que coloca os membros árabes dos Acordos de Abraão, como Marrocos e os Emirados Árabes Unidos, sob pressão para assumirem uma posição mais crítica em relação a Israel, de modo a desviar a pressão da opinião pública".

Os Emirados Árabes Unidos, que assinaram um acordo de normalização com Israel em 2020, "ofereceram condolências aos civis israelenses e pediram uma redução da escalada, mas não chegaram a condenar o Hamas de imediato", informou o serviço de notícias financeiras Bloomberg na segunda-feira.

A guerra atual levou o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, a apoiar de novo a solução de dois Estados. Foto: Leon Neal/empics/picture alliance

O equilíbrio entre os EUA e o Irão

No entanto, não é apenas a pressão árabe que irá influenciar a decisão da Arábia Saudita de avançar com um acordo de normalização com Israel. Dois outros países, em particular, desempenharão um papel importante - o Irão e os EUA.

Apesar da aproximação deste ano entre a Arábia Saudita e o antigo rival Irão, os dois países continuam a opor-se quando se trata dos seus aliados. O Irão apoia o Hamas, que governa Gaza e lançou os ataques contra Israel.

A Arábia Saudita, no entanto, esperava que a normalização dos laços com Israel trouxesse as relações com os EUA de volta ao ponto em que estavam antes do assassinato do crítico saudita Jamal Khashoggi em 2018.

O acordo trilateral também concederia à Arábia Saudita uma aliança militar mais forte com os EUA, bem como uma autorização para enriquecer urânio sob supervisão americana.

"Os pensadores estratégicos em Riade podem ter em mente a verdadeira questão de quanta morte e destruição a Arábia Saudita enfrentaria num conflito semelhante, dado que as suas defesas não estão nem perto das de Israel", disse Panikoff à DW.

"A longo prazo, isso poderia levar a Arábia Saudita a tentar voltar à mesa de negociações para obter as garantias de segurança dos EUA, que eram parte integrante das conversas relatadas", acrescentou.