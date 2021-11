A Primeira Guerra Mundial foi um conflito iniciado em julho de 1914 e terminado em novembro de 1918, que envolveu principalmente países da Europa e Ásia.

A Primeira Guerra Mundial envolveu algumas das maiores potências do mundo naquela data, que se organizaram em duas alianças opostas: os Aliados ou Tríplice Entente e os Impérios Centrais ou Tríplice Aliança. Mais de 70 milhões de militares, incluindo 60 milhões de europeus, foram mobilizados para esta guerra. Cerca de 9 milhões de combatentes morreram. Entre as causas da guerra inclui-se as políticas imperialistas estrangeiras das grandes potências da Europa, como o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, o Império Russo, o Império Britânico, a Terceira República Francesa e a Itália. A 28 de junho de 1914, o assassinato do arquiduque Francisco Fernando da Áustria, o herdeiro do trono da Áustria-Hungria, pelo nacionalista jugoslavo Gavrilo Princip, em Sarajevo, na Bósnia, foi o gatilho da guerra. Em 28 de julho, o conflito iniciou-se com a invasão austro-húngara da Sérvia, seguida pela invasão alemã da Bélgica, Luxemburgo e França, e um ataque russo contra a Alemanha. Surgiram frentes de batalha adicionais com a entrada do Império Otomano na guerra em 1914, da Itália e Bulgária em 1915 e da Roménia em 1916. Depois de uma ofensiva alemã em 1918 ao longo da Frente Ocidental, os Aliados forçaram o recuo do exército alemão numa série de ofensivas de sucesso. É nesta altura que entram as forças dos Estados Unidos. A Alemanha acaba por assinar o cessar-fogo a 11 de novembro de 1918, conhecido como o Dia do Armistício. A guerra terminou com a vitória dos Aliados. No final, quatro grandes potências imperiais — os impérios alemão, russo, austro-húngaro e otomano — deixaram de existir. Os estados sucessores dos dois primeiros perderam uma grande quantidade do seu território, enquanto os dois últimos foram completamente desmantelados. A Europa central foi redesenhada, dando origem a vários países mais pequenos. No final da Primeira Guerra Mundial, é criada a Liga das Nações - organização precursora das Nações Unidas -, com a esperança de evitar outro conflito a esta escala.