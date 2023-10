Ataque massivo contra Israel reinstala clima de guerra

De acordo com as últimas informações do serviço de resgate israelita Magen David Adom (MDA Israel), pelo menos 70 pessoas morreram durante os ataques com recurso a foguetes disparados da Faixa de Gaza contra Israel. O Ministério da Saúde estimou o número de feridos em 779. Mas os média locais relatam pelo menos 100 mortes e mais de 900 feridos em Israel como resultado do grande ataque palestiniano. O ataque aconteceu por via aérea, através de parapentes, por mar e por terra.

Os serviços de emergência pedem neste momento doações urgentes de sangue no Hospital Ichilov, em Tel Aviv, devido à escassez de suprimentos.

O presidente do conselho regional das cidades fronteiriças israelitas a nordeste do território palestiniano também foi morto em combates com agressores armados da Faixa de Gaza. Ofir Liebstein foi abatido "durante um tiroteio com terroristas", disse o conselho regional de Shaar Negev.

Um porta-voz militar israelita indicou às agências internacionais que 2.500 foguetes foram disparados contra Israel. Em resposta, a Força Aérea bombardeou alvos na Faixa de Gaza.

Explosão em Gaza, a resposta israelita ao ataque do Hamas Foto: MAHMUD HAMS/AFP

Dezenas de caças estiveram envolvidos no ataque, disse o porta-voz. Pelo menos 17 instalações militares e quatro centros de comando do grupo islâmico Hamas, que governa a Faixa de Gaza, foram atacados. As autoridades palestinianas relatam quase 200 mortes e mais de 1.600 feridos na Faixa de Gaza.

Um "erro grave"

"O Hamas cometeu um grave erro esta manhã ao lançar uma guerra contra o Estado de Israel", e os soldados israelitas "estão a combater o inimigo em todos os locais", afirmou o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, num comunicado citado pela agência noticiosa AFP e tornado público às primeiras horas da manhã deste sábado (07.10).

"Estamos em guerra", disse o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, numa mensagem de vídeo gravada a partir do quartel-general militar em Tel Aviv e partilhada na rede social X (ex-Twitter).

Após o ataque surpresa, os militares israelitas colocaram o país em alerta de guerra. Isto permite tomar medidas extraordinárias e mobilizar reservistas. O Governo declarou, entretando, estado de emergência no país.

A ofensiva foi reivindicada pelo próprio líder do braço armado do Hamas, Mohammed Deif. Numa rara declaração pública, o responsável disse que 5.000 foguetes foram disparados contra Israel durante a madrugada, para dar início à "Operação Tempestade Al-Aqsa". "Decidimos dizer basta", frisou Deif, apelando a todos os palestinianos para confrontarem Israel.

Entretanto, o Hamas terá feito vários reféns israelitas na fronteira com Israel. A organização, que é considerada terrorista por Israel, União Europeia e Estados Unidos, publicou um vídeo nos seus canais sociais esta tarde, em que supostamente mostra três homens israelitas alegadamente sequestrados por combatentes na Faixa de Gaza.

Um porta-voz militar israelita confirmou que há civis e soldados israelitas sequestrados por membros do Hamas, e por isso reiterou o apelo público para que os civis se mantenham em casa.

Dezenas de foguetes foram lançados da Faixa de Gaza em direção a Israel Foto: Mahmud Hams/AFP via Getty Images

Reações internacionais

A Alemanha "condena firmemente os ataques terroristas de Gaza contra Israel", disse a ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock. Israel "tem a nossa total solidariedade" e "o direito, garantido pelo direito internacional, de se defender contra o terrorismo", disse Baerbock nas redes sociais.

O embaixador alemão Steffen Seibert apelou aos cidadãos alemães em Israel para que se mudassem para abrigos.

Também o ministério dos Negócios Estrangeiros francês condenou "nos termos mais fortes possíveis os ataques terroristas em curso contra Israel e a sua população".

França "expressa a sua total solidariedade com Israel e com as vítimas destes ataques. Reafirma a sua rejeição absoluta ao terrorismo e o seu compromisso com a segurança de Israel", acrescentou o organismo em comunicado.

Fumo em Ashkelon, Israel, após ataque coordenado do Hamas a partir da Faixa de Gaza Foto: Amir Cohen/REUTERS

A União Europeia condenou "inequivocamente" os ataques do Hamas e expressou a sua "solidariedade para com Israel", referiu o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell. "Acompanhamos com angústia as notícias sobre Israel e condenamos inequivocamente os ataques do Hamas. Esta violência horrível tem de cessar imediatamente", sublinhou. Numa publicação no X, Josep Borrell sublinhou que o terrorismo e a violência não resolvem nada, deixando ainda expressa a sua solidariedade para com Israel, nestes tempos difíceis.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, lamentou em Bordéus, França, o ataque "sem sentido" do Hamas. "Esta violência não é uma solução política nem um ato de bravura. É puro terrorismo. A União Europeia está ao lado de Israel", declarou a presidente da Comissão Europeia aos militantes do partido presidencial francês Renaissance.

Numa nota de imprensa, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, defendeu que "nunca há justificação para o terrorismo". "Os Estados Unidos condenam inequivocamente os terríveis ataques perpetrados por terroristas do Hamas contra Israel, incluindo civis e comunidades civis", refere. Os EUA solidarizam-se "com o Governo e o povo de Israel", a quem apresentam "condolências pelas vidas israelitas perdidas nestes ataques", afirmou. "Continuaremos em estreito contacto com os nossos parceiros israelitas. Os Estados Unidos apoiam o direito de Israel a defender-se", concluiu.

A NATO foi perentória ao afirmar que a atuação do Hamas não passa de terrorismo. "Condenamos veementemente os ataques terroristas de hoje do Hamas contra Israel, parceiro da NATO. Os nossos pensamentos estão com as vítimas e com todas as pessoas afetadas. O terrorismo é uma ameaça fundamental para as sociedades livres e Israel tem o direito de se defender", afirmou o porta-voz da Nato, Dylan White, na rede social X.

Notícia atualizada às 18h27 (GMT+2).