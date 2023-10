FAF pune Kabuscorp com descida e multa

Além do rebaixamento, o Kabuscorp do Palanca deve pagar uma multa avaliada em mais de sete milhões de kwanzas (mais de 8.000 euros). A sanção ao seu presidente Bento Kangamba, por quatro anos, também foi mantida pelo Conselho Jurisdicional da Federação Angolana de Futebol (FAF).

Também sancionado, por quatro anos, foi o treinador da Académica do Lobito Agostinho Tramagal, que deve ainda pagar uma multa de 528 mil kwanzas (pouco mais de 600 euros), assim como o presidente Bento Kangamba.

Em sentido contrário foi a decisão sobre o Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, que tinha sido suspenso de toda a atividade desportiva por dois anos, e a Académica do Lobito, que tinha sido sancionada com a descida de divisão.

Os clubes foram agora punidos apenas com o pagamento de uma multa avaliada em 352 mil kwanzas (cerca de 406 euros).

Os atletas Ito e Márcio Luvambo foram punidos, com três jogos e pagamento de uma multa avaliada em 528 mil kwanzas (pouco mais de 600 euros).

Em causa está um áudio divulgado nas redes sociais, em junho, no qual o treinador da Académica do Lobito Agostinho Tramagal referiu ter recebido dinheiro do Petro de Luanda e do Kabuscorp para viciar resultados, enquanto o 1.º de Agosto tentou corromper a sua equipa com sete milhões de kwanzas pela mesma razão.

eTmporada desportiva abre no sábado, quando o Petro de Luanda irá defrontar a Académica do Lobito, em jogo da Supertaça Foto: Borralho Ndomba/DW

Girabola arranca a 13 de outubro

A época 2023/24 do Girabola vai arrancar no dia 13 de outubro, depois de mais de três meses de paralisação, informou, em Luanda, o presidente do conselho técnico desportivo da Federação Angolana de Futebol, José Neves.

O dirigente disse haver, por outro lado, a possibilidade de se realizar novo sorteio, devido à despromoção do Kabuscorp do Palanca, por corrupção.

José Neves acrescentou ainda que a temporada desportiva vai abrir neste sábado, quando o Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, defrontar a Académica do Lobito, em jogo da Supertaça, no estádio de Ombaka, na província angolana de Benguela.

A temporada desportiva do futebol angolano estava inicialmente agendada para o dia 3 de setembro, e o arranque do Girabola para o dia 15 do mesmo mês, mas foram adiados, devido à suspensão aplicada pela Federação Angolana de Futebol a clubes angolanos, por suposto envolvimento em atos de corrupção.