Estrela do futebol sul-africano morre em acidente aos 25 anos

O astro do futebol sul-africano Motjeka Madisha morreu este domingo (13.12) aos 25 anos de idade num acidente de carro. O veículo pegou fogo numa estrada a leste da capital Joanesburgo.

O jogador da equipa sul-africana Mamelodi Sundowns conseguiu rastejar para fora dos destroços em chamas antes de morrer, segundo a agência de notícias francesa AFP. Uma outra pessoa que estava no carro também morreu.

Madisha num jogo pelo Mamelodi Sundowns na Cidade do Cabo, em novembro

"Ele era uma estrela em ascensão com a atitude certa e a sua atitude positiva entre os outros jogadores sempre foi inestimável", disse o técnico Molefi Ntseki ao sublinhar num comunicado que ficou "destruído" com a morte do jogador.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Segundo os serviços de emergência locais, o motorista perdeu o controlo do veículo e colidiu com um objeto parado. O veículo pegou fogo logo a seguir, dizem testemunhas.

O astro jogou pela seleção da África do Sul 13 vezes. O Mamelodi Sundowns é o clube mais bem-sucedido da África do Sul em termos de títulos. A equipa conquistou o título do Campeonato Sul-Africano de Futebol pela terceira temporada consecutiva, em setembro.

Madisha é o segundo jogador do Sundowns a morrer num acidente de carro nas últimas semanas. Anele Ngcongca foi enterrado na quinta-feira passada (10.12) depois de morrer num acidente perto da cidade de Durban, no leste do país, em 23 de novembro.