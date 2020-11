FIFA suspende Presidente da CAF por cinco anos

As estrelas do futebol europeu "made in África"

Pierre-Emerick Aubameyang

Um dos grandes ausentes do CAN. Aubameyang, protagonista da maior transferência de jogadores africanos - vendido pelo Borussia Dortmund ao Arsenal por 64 milhões de euros - fez uma grande época pelo Arsenal e ainda vai disputar a final da Liga Europa. Em 50 jogos oficiais, somou 31 golos e oito assistências. No apuramento para o CAN, o Gabão ficou no 3º lugar do grupo C, atrás de Mali e Burundi.