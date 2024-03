Estados Unidos instam Hamas a aceitar "cessar-fogo imediato"

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, apelou esta terça-feira (05.03) ao Hamas para aceitar um "cessar-fogo imediato" com Israel, numa altura em que estão em curso negociações no Cairo entre o movimento islamita palestiniano e mediadores internacionais.

“Temos uma oportunidade [de alcançar] um cessar-fogo imediato que poderá trazer reféns [em posse do Hamas] para casa, permitir um aumento significativo da ajuda humanitária aos palestinianos que dela necessitam tão desesperadamente, e que poderá então também criar as condições para uma resolução duradoura” do conflito, declarou o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, que hoje recebeu em Washington o primeiro-ministro do Qatar, um dos países envolvidos na mediação internacional.

“Cabe ao Hamas decidir se está pronto para apoiar este cessar-fogo”, acrescentou.

O primeiro-ministro do Qatar, Mohammed bin Abdulrahmane Al-Thani, cujo país desempenha um papel fundamental nas negociações, prometeu ser “persistente para garantir que este acordo seja concluído”.

“Apesar dos esforços daqueles que tentam minar a paz, queremos a paz, queremos o fim do sofrimento humanitário, queremos que os reféns regressem às suas famílias”, referiu.

Joe Biden frisa que "não há desculpas" para Israel não permitir a entrada de mais ajuda humanitária Foto: Mohammed Abed/AFP

Situação "muito perigosa"

Antony Blinken também apelou a Israel para permitir que mais ajuda humanitária chegue à Faixa de Gaza, onde a ONU diz que a fome é quase inevitável, o que levou Washington a recorrer a lançamentos aéreos de ajuda.

No entanto, Osama Hamdan, alto funcionário do Hamas, frisou hoje a Washington que "mais importante do que enviar ajuda (para Gaza) é interromper o fornecimento de armas a Israel".

O Presidente dos EUA, Joe Biden, também alertou hoje para uma situação "muito perigosa" se Israel e o Hamas não conseguirem chegar a um cessar-fogo em Gaza até ao Ramadão.

"Se chegarmos a circunstâncias em que isto continue até ao Ramadão, Israel e Jerusalém poderão ser muito, muito perigosos", disse acrescentando que "não há desculpas" para Israel não permitir a entrada de mais ajuda humanitária no território.