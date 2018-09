Domingos de Albuquerque, o provável substituto de Manuel de Araújo em Quelimane  

Domingos de Albuquerque, atual presidente da Assembleia Municipal de Quelimane, poderá ser o substituto legal de Manuel de Araújo como presidente provisório do município de Quelimane.

O seu nome tem sido várias vezes citado. Em entrevista a DW África, Domingos de Albuquerque manifestou esta segunda-feira (03.09.) a sua disponibilidade em prosseguir com o manifesto do MDM, partido que governa a autarquia de Quelimane.

Mas o nosso entrevistado deixa claro que "o partido é que vai decidir. Qualquer um que assumir o cargo tem um programa e o manifesto do partido que estava a ser usado pelo edil Manuel de Araújo. Este programa vai ser de continuidade, porque se trata do manifesto do MDM com que Manuel de Araújo entrou para governar, não vai parar nada."

E Albuquerque garante: "Vamos continuar a trabalhar porque quem nos elegeu foram os munícipes e estamos aqui em representação dos munícipes."

Aguardando pelo veredito

Listano Evaristo, delegado político do MDM em Quelimane,disse que Domingos Albuquerque poderá o ser edil provisório do Município de Quelimane, mas no entanto aguarda-se por uma decisão final: "Como Assembleia Municipal, estamos à espera do documento legal do conselho de ministros ou da administração estatal. Este documento que vamos receber tem normas e procedimentos que iremos seguir. Com base nestes prosseguimentos vamos respeitar aquilo que será dito."

E o delegado do MDM assegura que "Albuquerque não está sozinho, tem um elenco na Assembleia Municipal e este elenco juntamente com o partido MDM vai sentar e analisar os procedimentos."

Entretanto Roque Silva secretário da FRELIMO, o partido no poder, continua a afirmar que a sua formação está preparada para vencer as eleições autárquicas de 10 de outubro na cidade de Quelimane.

FRELIMO já na caça ao voto

Roque Silva, secretário da FRELIMO

Na tarde desta segunda-feira (03.09.), Roque Silva apelou num comício popular em Quelimane para a afluência dos simpatizantes da FRELIMO às urnas no próximo dia 10 de outubro:"Não se ganham eleições só com esta manifestação popular. Os pleitos eleitorais são ganhos quando se vota, ganham-se eleições quando cada um de nós levamos um familiar para votar, um vizinho. Mas não basta só votar é preciso votar na FRELIMO para contribuir na consolidação da paz e da unidade nacional", pediu Silva já em clima de campanha eleitoral.

Dentro de poucos dias, tem início a campanha eleitoral em Moçambique para as eleições autárquicas e todos os partidos políticos já estão engajados na preparação do processo.

Entretanto, segundo os analistas, caso a RENAMO, maior partido da oposição, não consiga manter o nome de Manuel de Araújo como seu cabeça de lista para Quelimane,um outro nome poderá ser apontado. Seria Latifo Charifo, que atualmente ocupa a segunda posição na lista da RENAMO.