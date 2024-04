Corrupção África do Sul

Detida presidente do Parlamento da África do Sul

Lusa

04/04/2024 4 de abril de 2024

A presidente do Parlamento da África do Sul, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, foi hoje detida, depois de se dirigir à polícia no âmbito de uma investigação de corrupção sobre factos do tempo em que era ministra da Defesa.