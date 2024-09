Deslocados pedem ao próximo PR de Moçambique o fim da guerra

Bernardo Jequete (Manica)

26/09/2024 26 de setembro de 2024

Deslocados de Cabo Delgado acomodados na cidade de Chimoio e no distrito de Gondola, em Manica, pedem ao próximo Presidente para acabar com a guerra no país, para que todos os moçambicanos vivam e circulem livremente.