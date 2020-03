Covid-19: Internet precária é obstáculo para aulas à distância em Moçambique

Inhambane: 20 mil alunos começam ano letivo sentados no chão

Crise reflete-se nas escolas

Com o conflito entre as forças do Governo e o braço armado da RENAMO e a crise financeira e a descoberta das "dívidas ocultas", parceiros internacionais, que costumavam cooperar com Moçambique, deixaram de dar apoios - também na Educação. Para evitar que os alunos tenham aulas debaixo de árvores, como noutros sítios, há escolas que constroem salas com chapa de zinco. Mas faltam carteiras.