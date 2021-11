Karamba Diaby: Único deputado africano na Alemanha tenta reeleição

Licenciou-se na universidade de Dakar, no Senegal, país onde nasceu órfão, em 1961. Mas é na Alemanha que Karamba Diaby fez história ao eleger-se deputado no Parlamento alemão, como o primeiro africano nascido em África a ocupar o cargo. Cabeça de lista do Partido Social-Democrata da Alemanha, Diaby concorre a um segundo mandato no Bundestag nas eleições federais de 26 de setembro.