Covid-19: Cabo Verde recebe mais 150 mil doses de vacinas e apoio médico

De acordo com o ministro cabo-verdiano da saúde, Arlindo do Rosário dos profissionais que o país espera receber vindos dos Países Baixos estão "enfermeiros, médicos, muito deles de ascendência cabo-verdiana, e que com essa alma e coração de cabo-verdianos, vêm juntar-se a nós durante uma semana”.

Segundo o governante, a doação de vacinas dos Países Baixos vai servir para "reforçar o processo de vacinação" em Cabo Verde.

Ulisses Correia e Silva, primeiro-ministro de Cabo Verde

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva assumiu em junho, no parlamento, que a vacinação da população contra a covid-19 é a primeira prioridade da nova legislatura.

"Na emergência e de contingência em que o país se encontra, a primeira prioridade é massificar a vacinação para atingirmos a meta de vacinar mais de 70% da população de Cabo Verde em 2021", afirmou Ulisses Correia e Silva, ao apresentar na Assembleia Nacional o Programa do Governo para a legislatura (2021/2026).

Metas

As autoridades cabo-verdianas esperam que até agosto próximo, 52% dos adultos estejam vacinados.

O arquipélago já recebeu em junho uma doação da China, de 50 mil doses de vacinas contra a covid-19 da Sinopharm, e outra do Governo da Hungria, de 100 mil doses da vacina da AstraZeneca.

Ainda em junho, o país também recebeu 31.200 doses da vacina contra a covid-19 pelo mecanismo Covax, no âmbito de um donativo da França.

Em 14 de maio, Cabo Verde recebeu de Portugal uma doação de 24.000 doses de vacinas também da AstraZeneca, sendo que também já recebido 24.000 doses da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca em 12 de março e 5.850 da Pfizer dois dias depois, no âmbito do mecanismo Covax, iniciativa fundada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que visa garantir uma vacinação equitativa contra o novo coronavírus.