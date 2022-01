Cooperação Cabo Verde e Angola: "O céu é o limite"

A conversação oficial entre as duas delegações foi um dos pontos mais altos da visita à Angola de José Maria Neves, Presidente de Cabo Verde, ao meio da manhã desta segunda-feira (10.01). Na ocasião, João Lourenço, Presidente angolano, disse que o "céu é o limite” no que toca as relações bilaterais entre os dois Estados.

"Nós pretendemos elevar o nossas relações de amizade e de cooperação para um nível de cooperação estratégica. Por sinal esta manhã, nas nossas intervenções das duas delegações, ambos os Chefes de Estado se referiram a necessidade de trabalharmos juntos promover a nossa cooperação ao nível estratégico”, disse Lourenço.

E o nível estratégico destas relações passará também em breve pela ligação aérea entre Luanda e Cidade Praia, bem como outras capitais da África Ocidental, garantiu João o Presidente angolano.

Por seu turno, José Maria Neves não tem dúvidas sobre os resultados da visita: "É para lançarmos definitivamente todos os caminhos que nos vão levar, efetivamente ao reforço relações de amizade e de cooperação porque é nosso desejo que Cabo Verde se transforme numa plataforma de negócios de Angola naquela região da África Ocidental”.

Parlamento angolano

Covid-19 e desiguadades

No período da tarde, José Maria Neves foi recebido no Parlamento angolano onde discursou. Sobre a Covid-19, o estadista lembrou que o vírus desestruturou o mundo e criticou a comunidade internacional pela forma como a gestão e acesso desigual das vacinas contra a pandemia está a ser feita.

"E ficou evidente toda a mesquinhas e os sentimentos mais primários de alguns que, de uma forma quimérica, tentam proteger-se e brindar-se com sucessivas doses de vacinas chegando a quarta enquanto o nosso continente ainda luta por imunizar 10% da sua população”, lamentou.

À semelhança de outros líderes africanos, o Presidente de Cabo Verde também defende a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas: "É chegada a hora de o Conselho de Segurança ser mais representativo e alargado reservando a África o direito de acentos permanentes"

Neves recorda que "África dispõem de recursos, talentos e imaginação para ser um dos mais importantes atores políticos e económicos deste século XXI, temos que ser ousados, destemido e empreendedores na linha do que magistralmente escreveu o poeta: "Deus quer, o homem sonha e a obra nasce”.

"Angola um exemplo de uma África não submissa”

O estadista também diz ser "fundamental consolidar as instituições democráticas” nos estados africanos, "desde os tribunais, ás forças armadas passando pela imprensa livre e pelos órgãos da ministração eleitoral”.

Numa intervenção anterior, considerou "Angola um exemplo de uma África não submissa”, afirmação que está a gerar debate. Nkikinamo Tussamba, especialista angolano em questões internacionais, interpreta este pronunciamento como sendo resultado da projeção que Angola tem no contexto regional.

Fernando Sakwayela (esq.) ao lado dos seus colegas do Movimento Jovens Pelas Autarquias (foto de arquivo)

"Se o conflito beneficia alguns setores, alguns grupos, algumas elites e é a intenção de Angola resolver alguns destes conflitos no continente africano, claro, não obedecendo a intenção não confesso destas elites, então se percebe bem aqui abordagem do Presidente José Maria Neves”, afirma.

Autarquias: Cabo Verde como exemplo

Fernando Sakwayela, coordenador do projeto Agir e co-fundador do Movimento Jovens Pelas Autarquias, quer que Angola beba também das experiências de Cabo verde em matérias autárquicas.

"Sendo Cabo Verde um Estado que já tem mais de 20 anos de autarquias locais, a presença do Presidente José Maria Neves seria, em bom tom, aproveitada para o Governo de Angola poder perceber melhor a importância e as vantagens que as autarquias podem conferir a um país como Angola”, argumenta.

E Nkikinamo Tussamba concorda: "Eu penso que Angola deve ser humilde nesse quesito e beber muito de Cabo Verde. Desde 1991 até hoje que se realizam eleições autárquicas em Cabo verde.”