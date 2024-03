Conjuntivite hemorrágica afetou 230 profissionais de saúde

Lusa

20/03/2024 20 de março de 2024

As autoridades de saúde da província de Sofala anunciaram hoje que 230 profissionais do Hospital Central da Beira (HCB) contraíram conjuntivite hemorrágica desde a eclosão do surto em fevereiro.