Cinco seleções africanas apuradas para a fase final do Mundial de 2022

Tunísia, ao empatar a zero na receção ao Mali, e Marrocos, com um triunfo por 4-1 na receção à República Democrática do Congo, qualificaram-se para a fase final do Mundial de futebol de 2022.

Depois do triunfo por 1-0 no Mali, bastou aos tunisinos um empate caseiro para assegurarem a sexta presença na fase final, depois de 1978, em que foram nonos, 1998, 2002, 2006 e 2018 - sendo que nunca ultrapassaram a fase de grupos.

Por seu lado, e depois de um empate 1-1 fora, Marrocos não deu hipóteses aos congoleses, que bateu com golos de Azzedine Ounahi (21 e 54 minutos), Tarik Tissoudali (45+7) e Achraf Hakimi (69), contra um de Ben Malango (77).

Os marroquinos estão pela sexta vez no Mundial, depois de 1970, 1986 - edição em que chegaram aos oitavos de final, após afastarem Portugal na fase de grupos, e acabaram na 11.ª posição -, 1994, 1998 e 2018.

Seleções africanas com mais presenças em mundiais de futebol Camarões | 1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010 e 2014 É a seleção africana que mais vezes jogou o mundial de futebol. O melhor campeonato do futebol para os Camarões foi no Mundial de 1990, na Itália. A seleção camaronesa chegou até aos quartos de final, onde foi eliminada pela Inglaterra por 3-2. Nessa equipa mítica dos Camarões figurou Rogger Milla, uma lenda do futebol africano.

Seleções africanas com mais presenças em mundiais de futebol Nigéria | 1994, 1998, 2002, 2010, 2014 e 2018 Nos último 30 anos, a Nigéria falhou apenas o Mundial de 2006! Na altura, perdeu o lugar para a Angola na fase de apuramento. No entanto, a seleção nigeriana de futebol nunca conseguiu passar dos oitavos de final.

Seleções africanas com mais presenças em mundiais de futebol Tunísia | 1978, 1998, 2002, 2006 e 2018 É uma das equipas africanas que disputou mais fases finais de campeonatos do mundo, mas nunca conseguiu passar a fase de grupos. A última participação foi no último mundial realizado na Rússia (2018), num grupo com Bélgica e Inglaterra, duas equipas que chegaram às meias-finais.

Seleções africanas com mais presenças em mundiais de futebol Marrocos | 1970, 1986, 1994, 1998 e 2018 Vinte anos depois, a seleção de Marrocos voltou a disputar um mundial de futebol. Neste momento, vive uma das melhos gerações da sua história, com jogadores como Hakimi, Harit ou Ziyech.

Seleções africanas com mais presenças em mundiais de futebol Argélia | 1982, 1986, 2010 e 2014 É o atual campeão africano e das melhores equipas a nível talento. A Argélia falhou o mundial e 2018, mas em 2014, foi um dos destaques no Brasil. Foi eliminada nos oitavos de final pela Alemanha, que viria a ganhar o "tetra" mundial, mas apenas no prolongamento. Com a atual equipa com jogadores como Brahimi, Mahrez, Slimani ou Benrahma, a Argélia está aí para as curvas...

Seleções africanas com mais presenças em mundiais de futebol Gana | 2006, 2010 e 2014 Uma seleção com muito talento, mas com pouca história em provas FIFA. No entanto, em 2010, no Mundial da África do Sul, o Gana chegou ao quartos de final e a história podia ter sido diferente, não fosse Luis Suárez, jogador do Uruguai, ter metido a mão que impediu o golo da vitória ao Gana. Na altura, houve penálti, mas Gyan falhou...

Seleções africanas com mais presenças em mundiais de futebol Costa do Marfim | 2006, 2010 e 2014 É uma das seleções africanas mais talentosa desde a entrada no novo milénio. A Costa do Marfim, na era de Drogba, irmãos Touré, Kalou e muitos mais, conseguiu qualificar-se para três fases finais de Mundiais, mas foi sempre eliminada nas fases de grupos.

Seleções africanas com mais presenças em mundiais de futebol África do Sul | 1998, 2002 e 2010 Foi na África do Sul que se jogou um dos campeonatos do mundo mais "queridos" pelos adeptos de sempre. EM 2010, o continente africano recebeu pela primira vez a maior competição de futebol do mundo. O primeiro momento guardado no baú das memórias é o golo de Tshabalala (foto), frente ao México. Nota: A África do Sul foi impedida de jogar provas FIFA entre 1966 e 1990 devido ao Apartheid.

Seleções africanas com mais presenças em mundiais de futebol Egito | 1934, 1990 e 2018 O último Mundial foi para esquecer para o Egito, de "Moh Salah". O Egito terminou no último lugar do grupo A, perdendo inclusivé para a Arabia Saudita. A melhor campanha do Egíto foi logo na primeira vez que jogou o Mundial, em 1934, eliminado nos oitavos de final, pela Hungria. Mas, de notar, que o Egíto é a primeira seleção africana a jogar um mundial de futebol. Autoria: António Deus



Senegal e Gana qualificados

Antes, na terceira fase da zona africana de apuramento, já se tinham qualificado o Senegal, ao superar o Egito, nos penáltis (3-1), depois de 1-0 nos 120 minutos, a anular o 0-1 do Cairo.

Como em 6 de fevereiro, na final da Taça das Nações Africanas (CAN), então vencendo por 4-2, os senegaleses impuseram-se à equipa do português Carlos Queiroz na "lotaria", rumo à terceira presença na fase final, depois de 2002 (sétimos) e 2018.

A formação senegalesa foi a segunda africana a garantir um lugar na fase final, depois do Gana, que se qualificou pelos golos fora, com um empate 1-1 na Nigéria, após um 0-0 caseiro.

Seleções apuradas

Na fase final, já estão 27 seleções, as cinco africanas, uma da CONCACAF (Canadá), quatro da América do Sul (Argentina, Brasil, Equador e Uruguai), 12 da Europa (Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Países Baixos, Polónia, Portugal, Sérvia e Suíça) e cinco da Ásia (Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irão, Japão e o anfitrião, Qatar, que estava desde logo apurado para a fase final da competição). A derradeira vaga europeia será garantida pelo vencedor da final do "play-off" entre País de Gales e Escócia ou Ucrânia, entretanto adiada.

Qualificados para o play-off asiático

Austrália vs. Emirados Árabes Unidos (07.06)

Qualificados para a final da Oceania

Nova Zelândia vs. Ilhas Salomão (13 ou 14 de junho)

O Mundial de 2022 realiza-se no Qatar, de 21 de novembro a 18 de dezembro. O sorteio do Campeonato do Mundo tem lugar esta sexta-feira (01.04), em Doha.

1.º: Qatar (anfitrião)

2.º: Alemanha

3.º: Dinamarca

4.º: Brasil

5.º: Bélgica

6.º: França

7.º: Croácia

8.º : Espanha

9.º: Sérvia

10.º: Inglaterra

11.º: Suíça

12.º Países Baixos

13.º Argentina

14.º Irão

15.º Coreia do Sul

16.º Japão

17.º Arábia Saudita

18.º Uruguai

19.º Equador

20.º Canadá

21.º Gana

22.º Portugal

23.º Polónia

24.º Senegal

25.º Camarões

26.º Marrocos

27.º Tunísia