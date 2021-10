Cinco polícias do Burkina Faso mortos em novo ataque perto do Mali

O Burkina Faso tem sido alvo de ataques jihadistas desde 2015, principalmente nas regiões norte e leste próximas do Mali e do Níger, mas também no sul.

Mas este foi o quarto ataque mortal numa semana contra as forças de segurança que lutam contra os jihadistas no país da África Ocidental.

"Esta manhã cedo, por volta das 6:00 am (hora local), indivíduos armados não identificados atacaram a esquadra de polícia em Di", uma cidade localizada na província de Sourou, disse à AFP uma fonte de segurança.

"Infelizmente, cinco polícias foram mortos", disse a fonte, sem atribuir o ataque a qualquer grupo em particular.

Outra fonte que se recusou a ser nomeada, próxima do Ministério da Segurança, confirmou o ataque.

Foto de arquivo.

Operações continuam

"Para além dos cinco polícias mortos, outros três estão desaparecidos", disse a fonte, acrescentando que "estão em curso operações para encontrá-los".

Na sexta-feira (29.10), os rebeldes atacaram dois comboios mineiros, matando pelo menos um soldado e ferindo outro no norte e leste do país.

Um dia antes, dois polícias foram mortos num ataque no norte do país.

E, no início da semana, três soldados foram mortos e sete ficaram feridos no sudoeste, perto da fronteira com a Costa do Marfim.

Os ataques no Burkina Faso, frequentemente imputados a grupos jihadistas afiliados ao Estado Islámico ou à Al-Qaeda, mataram cerca de 2 mil pessoas e forçaram mais de 1,4 milhões a fugir das suas casas.