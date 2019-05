Ciclone Kenneth: Filipe Nyusi pede a agricultores para voltarem a cultivar

Macomia: Uma das vilas mais destruídas pelo ciclone Kenneth em Moçambique

Sede do Governo distrital

A sede do Governo local de Macomia teve o telhado parcialmente danificado. De acordo com o correspondente da DW no local, Arlindo Chissale, vários documentos foram danificados. Além deste edifício público, a bomba do principal posto de combustível da vila foi arrancada do chão, tal como o edifício de um dos principais bancos do distrito.