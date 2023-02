Caritas alarmada com novos ataques em Cabo Delgado

À DW, Caritas Diocesana de Pemba diz que parou as suas atividades nas "zonas libertadas" devido ao ressurgimento de ataques na província de Cabo Delgado. "A dificuldade são as vias de acesso", conta responsável.

Nos últimos dias têm sido recorrentes os relatos de novos ataques terroristas na província moçambicana de Cabo Delgado. Um dos episódios teve lugar no último sábado (04.02), quando uma viatura de transporte de passageiros foi emboscada por homens armados. No ataque, um colaborador da organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras morreu.

Este e outros ataques atribuídos aos terroristas estão a gerar medo no seio de algumas organizações que trabalham no apoio aos deslocados internos. O diretor da Caritas Diocesana de Pemba, braço humanitário da Igreja Católica, disse à DW que a organização suspendeu as suas atividades em zonas consideradas inseguras até que seja garantida a segurança.

DW África: Como está a situação de segurança em Cabo Delgado?

Manuel Nota (MN): De um lado, fala-se que a questão de segurança já está melhor e, por isso, temos muita gente a regressar aos seus locais de proveniência. Entretanto, durante o caminho, várias pessoas têm sofrido ataques. Fico confuso, porque não se sabe ao certo o que é verdade: Já temos a segurança garantida ou não?

DW África: Esse cenário que descreve tem permitido o desenvolvimento das intervenções da Caritas Diocesana?

MN: Saímos desses sítios considerados inseguros já faz tempo. As nossas atenções estão focadas nas áreas onde temos segurança garantida.

DW África: Em que medida esses novos ataques influenciam o trabalho da vossa organização em Cabo Delgado?

Caritas de 'pé atrás' no regresso a 'zonas libertadas'

MN: Já estávamos a pensar em abrir novas frentes de trabalho nessas zonas libertadas, mas depois desse [novos] acontecimentos temos de recuar um pouco. Temos de dar um tempo para ver se dá para arriscarmos e irmos para lá.

Nós recebemos uma manifestação de interesse por parte do Programa Mundial de Alimentação (PAM) para ver se poderíamos implementar alguns projetos de "meios de vida" no distrito de Palma. A seguir, estabelecemos algumas comunicações com algumas pessoas baseadas em Palma. E ficámos a saber que, localmente, a segurança está garantida, mas a dificuldade são as vias de acesso para chegar a Palma.

Achámos por bem pararmos, por enquanto, até que a situação de transitabilidade seja totalmente garantida, para quando qualquer viatura possa viajar sem necessitar de escolta militar.

DW África: Que atividades têm sido desenvolvidas pela Caritas Diocesana de Pemba para apoiar as vítimas de terrorismo em Cabo Delgado?

MN: Estamos a construir abrigos para os deslocados que ainda se encontram em centros de reassentamento em que estamos a atender, em Montepuez, e estamos a trabalhar também no distrito de Mecúfi. Estamos ainda a implementar, no distrito de Balama, um projeto de desenvolvimento em dois postos administrativos, Impiri e Mavala.