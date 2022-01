Guiné-Bissau

CAN: Após empate, Guiné-Bissau continua a acreditar nos oitavos

A Guiné-Bissau estreou-se com um empate a zero diante do Sudão, na Taça das Nações Africanas 2021. Mas selecionador Baciro Candé confia no apuramento para os oitavos de final: "Vamos sonhar até ao último minuto".

Os "Djurtus" não conseguiram ir além de um empate a zero no jogo de estreia no CAN2021, na terça-feira (11.01), apesar de terem estado muito perto de marcar. Mesmo sem o capitão e guarda-redes Jonas Mendes, que testou positivo à Covid-19, tal como Alfa Semedo, Jorge Íntima, Leonel Ucha Alves, Mimito Biai e Nanú, a Guiné-Bissau dominou a partida frente ao Sudão. No entanto, não conseguiu marcar. Baciro Candé, selecionador nacional da Guiné-Bissau A maior oportunidade perdida foi já na segunda parte. Pelé falhou uma grande penalidade, ao minuto 82, defendida pelo guarda-redes sudanês Ali Abu-Eshrein. O selecionador nacional da Guiné-Bissau, Baciro Candé, diz que faltou sorte à sua equipa. "Fizemos tudo o que tivemos ao nosso alcance. Desde a primeira parte, tivemos 51% de posse de bola e não conseguimos marcar. Todos nós estamos tristes, mas temos esperança que vamos dar a volta a isso." O sonho continua Com este empate, a Guiné-Bissau assume temporiamente a segunda posição do grupo D. Na próxima jornada, a 15 de janeiro, vai enfrentar o Egito, que perdeu o seu primeiro jogo diante da Nigéria, líder do grupo, por 1-0. Baciro Candé prevê uma partida muito difícil, mas a esperança é a última a morrer: "Nós também vamos acreditar e vamos sonhar até ao último minuto", afirma o selecionador. "Ainda temos dois jogos para disputar. Vamos tentar ver se conseguimos uma vitória ou três empates." O principal objetivo da Guiné-Bissau é chegar aos oitavos de final da Taça das Nações Africanas, um lugar que nunca alcançou na sua história. Assistir ao vídeo 02:42 Guiné-Bissau no CAN2021: "Objetivo é passar a fase de grupos"

